Gazprom kolejny raz podniósł prognozę cen gazu dla Europy Alert

Wiertnia znajdująca się na jednym z pól naftowych formacji Bażenow fot. GazpromNieft

Gazprom poinformował o rewizji swoich szacunków co do średnich cen gazu sprzedawanego do Europy. Obecna prognoza jest wyższa o 30 procent niż poprzednia.

Średnia cena gazu dla odbiorców w państwach poza Wspólnotą Niepodległych Państw w 2021 wyniesie 269,6 dolarów za tys. m sześc. Gazprom kilkukrotnie w tym roku zmieniał prognozy średnich cen gazu dla odbiorców. Na początku roku spółka zakładała, że wyniesie ona 170 dolarów za tys. m sześc. W maju podniósł prognozy do 200 dolarów za tys. m sześc. Pod koniec czerwca, podczas dnia inwestorów, Gazprom zakomunikował, że spodziewa się średniej ceny w 2021 roku na poziomie 240 dolarów za tys. m sześc.

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller wówczas powiedział, że Gazprom spodziewa się sprzedaży pomiędzy 175 a 183 mld m sześc. gazu po średniej cenie wynoszącej 240 dolarów.

Ceny gazu na rynkach europejskich w notowaniach na wrzesień wahają się od 480 do 520 dolarów za tys. m sześc.

Interfax/TTF/Mariusz Marszałkowski