Gazprom chce osuszyć Europę z gazu więc już nawet Austria grozi mu konfiskatą magazynów gazu Alert

Kanclerz Austrii Karl Nehammer wyraził zgodę na konfiskatę magazynu gazu w Salzburgu, jeżeli Gazprom go nie zapełni. Doszło do niej w Niemczech, kiedy regulator Bundesnetzagentur objął zarząd komisaryczny aktywów Astory należącej do Rosjan. Ci dalej ograniczają podaż w Europie w obliczu inwazji na Ukrainie.

– Zapasy rosną. Jeżeli jednak dla przykładu rosyjski Gazprom nie zapełni naszego największego magazyny, zabierzemy mu go na korzyść innych dostawców – powiedział kanclerz cytowany przez Kronen Zeitung. Chodzi o magazyn Heidach w Salzburgu, największy w Austrii i drugi w Europie o pojemności 2,8 mld m sześc., który według danych operatorów europejskich AGSI+ stoi pusty w przeciwieństwie do pozostałych austriackich instalacji tego typu, które są stopniowo napełniane przed sezonem grzewczym.

Rosjanie ograniczają podaż gazu w Europie od połowy 2021 roku i są obecnie posądzani o działanie celowe mające torpedować reakcję Unii Europejskiej na atak Rosji na Ukrainę. Niemcy zdecydowały o przejęciu magazynów pod kontrolą Gazpromu za pośrednictwem spółki Astora przez regulatora Bundesnetzagentur i wprowadziły regulacje o obowiązkowych zapasach gazu wzorem Polski.

Tymczasem Rosjanie ograniczają dalej podaż poprzez odcięcie dostaw do Bułgarii oraz Polski, a także wprowadzając sankcje wobec aktywów zajętych w Niemczech, zagrażając umowom gazowym dotyczącym tych obiektów z firmami Wingas, WIEH i WIEE, będących spółkami-córkami Gazprom Germania. Ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec przyznało, że będzie musiało zastąpić te umowy innymi na dostawy spoza Rosji.

Kronen Zeitung/Kommiersant/Wojciech Jakóbik