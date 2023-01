Gazprom przegrał Europę i nie ma alternatywy Alert

– Obecnie trudno ocenić, gdzie w następnych pięciu latach Gazprom uplasuje 90 mld m sześc. gazu na które zbyt stracił w zeszłym roku w Europie – pisze Kommiersant.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Kommiersant podaje dwa pomysły zastąpienia europejskiego rynku zbytu. Pierwszy to budowa hubu gazowego w Turcji a drugi to unia gazowa z Kazachstanem i Uzbekistanem. – W obu przypadkach mówimy jednak o mirażach, które szczególnie widać na przykładzie tureckim. Żaden kraj ani klient nie zgłosił dotąd zainteresowania zakupami w tym hubie, nie ma żadnych liczb o skali inwestycji ani wolumenach gazu – konstatuje Kommiersant.

– Z kolei władze obu krajów Azji Środkowej odmówiły nazywania współpracy z Rosją unią gazową, zapewniając, że kupią gaz z Rosji tylko na warunkach rynkowych, a żadne decyzje nie zostały podjęte – czytamy dalej.

Zdaniem Kommiersanta jedyna realna alternatywa do dostaw na rynek europejski to budowa gazociągu Siła Syberii 2 do Chin, który pozwoliłby przekierować gaz z bazy surowcowej poświęconej dotąd Europie do Azji. – Problem polega jednak na tym, że Chiny wychodzące z pandemii koronawirusa nie potrzebują na razie dodatkowego gazu z Rosji i mogą sobie czekać na atrakcyjne warunki Gazpromu. Jednakże Rosja będąca liderem zasobów gazu na świecie nie może czekać wiecznie na decyzję chińską, patrząc jak jej udziały rynkowe są zajmowane przez innych producentów. Taka rola przypadła Iranowi, który został objęty sankcjami na technologie LNG i nie mógł ich sam rozwijać, więc jedynie obserwował, jak robią to inni – podsumowuje Kommiersant.

Gazprom podał, że spadek eksportu na rynek Unii Europejskiej i Turcji sięgnął w 2022 roku 45 procent, czyli około 100 mld m sześc. Rosjanie ograniczają podaż gazu w Europie od wakacji 2021 roku podsycając kryzys energetyczny. To działanie jest obecnie wiązane z przygotowaniami do inwazji na Ukrainę z lutego 2022 roku. Mimo to ceny gazu spadają zimą 2022/23 roku ze względu na rekordowe zapasy w magazynach europejskich i ciepłą aurę.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik