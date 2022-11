Gazprom: Finowie muszą zapłacić za gaz, za który nie chcieli zapłacić rublami Alert

Gazprom Export poinformował, że Trybunał Arbitrażowy uznał 14 listopada roszczenia finansowe Gazpromu wobec fińskiej spółki Gasum za zasadne, oraz uznał formułę płatności za ruble jako obowiązującą „siłę wyższą”. Jest to sprzeczne z komunikatem fińskiego Gasum z 16 listopada.

fot. Gazprom

Rosyjska spółka w komunikacie poinformowała, że Gasum został zobowiązany do zapłaty Gazpromowi ponad 300 mln euro za gaz nie dostarczony od maja, kiedy Rosjanie zakręcili kurki z gazem po tym jak fiński koncern odmówił realizacji żądania Gazpromu płatności w rublach. Poza samą kwotą, Gasum ma według Gazpromu nadpłacić odsetki uzbierane w ramach formuły „bierz lub płać”.

Jak podaje rosyjski monopolista, trybunał w Sztokholmie uznał, że dekret Putina z dnia 31 marca nakazujący płatność za dostarczany gaz z Rosji jest legalnym warunkiem tzw. „siły wyższej” która zmienia treść obowiązujących umów.

Co ważne, wczoraj fińska spółka ogłosiła, że na podstawie wyroku z dnia 14 listopada, trybunał uznał, że płatność w rublach w ramach obowiązującej umowy jest nielegalna, i że Gasum nie jest zobowiązany do zapłaty rosyjskiej spółce w rublach.

Gazprom na początku kwietnia wysłał do swoich kontrahentów pisma, w którym domagał się aneksu do obowiązujących umów, w których firmy zobowiążą się do płatności za dostarczany gaz w rublach rosyjskich. Spółka tłumaczyła to dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina podpisanym 31 marca. Część odbiorców m.in. PGNiG czy Orsted odmówiły płatności w rosyjskiej walucie, po czym dostawy gazu z Rosji przestały płynąć.

Gazprom/Gasum/Mariusz Marszałkowski