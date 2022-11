Trybunał Arbitrażowy: Finowie nie muszą płacić Gazpromowi w rublach Alert

Trybunał Arbitrażowy orzekł, że fińska spółka Gasum nie jest zobowiązana do płatności w rublach za dostarczany gaz z Rosji w ramach obowiązującego kontraktu.

Pori LNG. Fot. Gasum

Gasum w maju pozwał Gazprom przez Trybunał Arbitrażowy po tym, jak Gazprom zażądał uiszczania płatności za dostarczany przez siebie gaz w rosyjskiej walucie. Gasum (podobnie jak polskie PGNiG) odmówiło spełnienia rosyjskiego żądania. W odpowiedzi Gazprom zaprzestał dostaw gazu ziemnego do Finlandii.

Sąd nakazał również obu spółom kontynuowanie dwustronnych negocjacji w sprawie kontynuowania realizacji obowiązującej umowy. Finowie zaznaczyli, że na razie dostawy gazu z Rosji nie zostaną wznowione, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte kwestie sporne pomiędzy Gazpromem i fińską firmą.

Gazprom w kwietniu wystosował żądanie do swoich zagranicznych kontrahentów nakazując zmianę formuły płatności na rosyjskie ruble. Część firm, w tym m.in. PGNiG, Orsted i Gasum, odmówiły spełnienia warunków stawianych przez rosyjskiego monopolistę co poskutkowało odcięciem dostaw gazu do nich. Pierwszymi państwami, które zostały dotknięte odcięciem gazu była Bułgaria i Polska, co miało miejsce pod koniec kwietnia. PGNiG uznał ten akt za zerwanie długoterminowej umowy, którą spółka posiadała z Gazpromem, a która wygasnąć miała pod koniec bieżącego roku. PGNiG nie wykluczył skierowania sprawy do arbitrażu.

Gasum/Reuters/Mariusz Marszałkowski