Gazprom ma zacząć pompować gaz do europejskich magazynów Alert

Praca przy rurociągu. Fot. Gazprom Nieft

Gazprom poinformował, że zatwierdził i rozpoczął w listopadzie realizację planu pompowania gazu do pięciu europejskich podziemnych magazynów gazu.

– Gazprom zatwierdził i rozpoczął w listopadzie realizację planu pompowania gazu do pięciu europejskich podziemnych magazynów. Określono wielkości i trasy transportu gazu – czytamy w oświadczeniu.

Prezydent Rosji Władimir Putin zlecił Gazpromowi zwiększenie dostaw do europejskich podziemnych magazynów tej firmy po zakończeniu pompowania gazu do rosyjskich magazynów 8 listopada. Dyrektor generalny holdingu gazowego Aleksiej Miller zapewnił, że Gazprom wykona to zadanie.

– Według danych Gas Infrastructure Europe (GIE) w ostatnich dniach Gazprom ponownie zaczął aktywnie pompować gaz do swoich podziemnych magazynów w Europie. W szczególności, 7 listopada firma wpompowała do swoich europejskich podziemnych magazynów prawie 20 procent całkowitego wolumenu dostaw do magazynów w regionie – podaje rosyjska agencja informacyjna TASS.

TASS/Michał Perzyński