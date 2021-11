Gazprom odpuszcza ultimatum Mołdawii i czeka na pieniądze za gaz do piątku Alert

Zawór gazowy. Fot. Naftogaz

Mołdawia obiecała, że ureguluje należność za gaz od Gazpromu do 26 listopada. W tym celu nowelizuje budżet. Rosjanie uznali, że mogą się na to zgodzić w drodze wyjątku pomimo ultimatum zawieszenia dostaw po 24 listopada.

Rosjanie ostrzegali, że przerwą dostawy gazu po 48 godzinach, jeżeli do tego czasu Mołdawia nie opłaci dostaw z października. Kiszyniów obiecał to zrobić do piątku, 26 listopada kiedy najwcześniej zdąży znowelizować budżet z kwotą 74 mln dolarów na dług wobec Gazpromu oraz dostawy listopadowe.

Wojciech Jakóbik