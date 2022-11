Gazprom oskarża Ukrainę o pobieranie gazu przeznaczonego dla Mołdawii. Naftogaz odpowiada Alert

Rosyjski monopolista energetyczny oskarża Ukrainę o pobieranie gazu, który jest przeznaczony dla Mołdawii i grozi ograniczenie przesyłu jedyną trasą dostaw do Europy. Ukraiński Naftogaz odpiera te zarzuty.

Zawór gazowy. Źródło: freepik

Oskarżenia Rosjan

Według Gazpromu Ukraina pobrała nielegalnie 52,5 mln m sześc. gazu, który miał finalnie trafić do mołdawskiego Moldovagazu. Jak informuje rosyjska spółka, od godz. 10:00 28 listopada rozpocznie się zmniejszanie tranzytu gazu przez Ukrainę o wolumen, który według Gazpromu, fizycznie został pobrany.

Dziennie przez terytorium Ukrainy przepływa ponad 42 mln m sześc. rosyjskiego gazu. Trafia on na Węgry, Słowację, do Polski i Mołdawii.

Odpowiedź Ukraińców

– Gazprom chce wykorzystać obecną sytuację na rynku gazu do zwiększenia napięcia cenowego na europejskim rynku gazu – odpowiedział ukraiński Naftogaz na oskarżenia Gazpromu

– Wszystkie wolumeny gazu ziemnego, które zostały przyjęte od Federacji Rosyjskiej w punkcie wejścia Sudża do dalszego transportu do mołdawskich odbiorców, zostały w całości przekazane do punktów wyjścia Oleksiwka i Grebeniki z Ukrainy do Mołdawii. Potwierdzają to ustawy transferowe i akceptacyjne podpisane z operatorami powiązanymi, wśród których jest sam Gazprom – głosi oświadczenie ukraińskiej spółki.

Naftogaz przypomina, że Moldovagaz od września stosuje na połączeniu Grebniki rewers wirtualny. Według Ukraińców, Gazprom chce pozbawić Mołdawię dostaw gazu przez terytorium Ukrainy.

Gazprom/Naftogaz/Mariusz Marszałkowski

AKTUALIZACJA: 22 listopada 2022 roku, godz. 15.32 – odpowiedź Naftogazu