Gazprom ma zatrzymać dostawy gazu do kolejnych klientów, którzy odrzucili ultimatum rublowe

Gazprom ma odciąć dostawy gazu do kolejnych firm europejskich, które odrzuciły ultimatum rublowe przedstawione przez prezydenta Władimira Putina, ale wykraczające poza kontrakty gazowe.



Duński Orsted znany z projektów morskiej energetyki wiatrowej w Polsce odmówił płatności za gaz z Rosji w rublach i liczy się z możliwością przerwy dostaw gazu rosyjskiego, co spotkało już w takich okolicznościach Bułgarię, Polskę oraz Finlandię. – Istnieje ryzyko, że Gazprom Export przerwie dostawy do Orsted – podają Duńczycy w komunikacie. – Uznamy to za naruszenie zobowiązań kontraktowych tej firmy. Gazprom sam poinformował, że przerwie dostawy do holenderskiej firmy GasTerra za to, że ona także nie chce płacić w rublach, oczekując, że Rosjanie będą przestrzegać kontraktu. Wcześniej Rosjanie z tych samych powodów zatrzymali dostawy do Bulgargaz oraz PGNiG, odpowiednio z Bułgarii i Polski. Te firmy zapowiedziały, że skierują sprawę do arbitrażu.

Gazociągi. Źródło: freepik

Rosjanie ograniczają podaż gazu w Europie od połowy 2021 roku i w ten sposób podsycają kryzys energetyczny i podnoszą rekordowe ceny tego paliwa oraz energii elektrycznej. Ich działanie jest postrzegane jako element przygotowań do ataku Rosji na Ukrainę w celu paraliżowania polityki Unii Europejskiej. Płatności w rublach są wymagane na mocy dekretu prezydenta Władimira Putina, ale nie wynikają z kontraktów na dostawy gazu do klientów europejskich.

