W maju Gazprom sprzedawał gaz poniżej progu rentowności Alert

fot. Gazprom

Średnia cena gazu sprzedawanego przez Gazprom w maju spadła do 94 dolarów – wynika z danych opublikowanych przez Federalną Służbę Celną.

Ceny poniżej rentowności

Według agencji Fitch próg rentowności gazu sprzedawanego do Europy wynosi 105 dolarów. Na kwotę tę składa się: 13 dolarów kosztów produkcji, 14 dolarów podatku od wydobycia węglowodorów (NDPI), 20 dolarów za transport gazu na terenie Rosji, 27 za dolarów transport na rynki docelowe (tranzyt). Łącznie daje to około 70 dolarów za tysiąc m sześc. Do tej kwoty należy doliczyć 30-procentowe cło wywozowe.

Od początku roku ceny gazu sukcesywnie spadają. W styczniu Gazprom sprzedawał gaz w cenie 162 dolarów za tysiąc m sześc., w lutym za 143 dolary, w marcu za 125 dolary, w kwietniu za 109 dolarów.

Przychody Gazpromu z tytułu sprzedaży gazu również spadają. W styczniu Gazprom zarobił 3,018 mld dolarów, w lutym 2,028 mld dolarów, w marcu 1,766 mld dolarów, w kwietniu 1,319 mld dolarów, w maju przychody spadły do 1,123 mld dolarów.

Wolumen dostarczonego gazu odbiorcom zagranicznym w maju wynosiły 11,9 mld m sześc. W maju 2019 roku było to 16,58 mld m sześc.

Kontrakty krótkoterminowe (spot miesiąc wcześniej) Gazpromu odpowiadają za mniej niż 40 procent wszystkich kontraktów. Pozostałe są umowami długoterminowymi, powiązanymi z różnymi metodami obliczania cen gazu. Dzięki temu pomimo niskich cen gazu na rynkach (na hubie TTF w Rotterdamie średnie ceny w maju wyniosły 52 dolary za tys. m sześc.) Gazprom wciąż może sprzedawać surowiec po stabilnych dla funkcjonowania kosztach.

Federalna Służba Celna/Mariusz Marszałkowski