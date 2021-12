Gazprom rozpoczął napełnianie drugiej nitki Nord Stream 2 gazem technicznym Alert

Spawanie rur. Fot. Nord Stream 2

W piątek 17 grudnia rozpoczęła się procedura napełniania gazem technicznym drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2 – poinformował operator projektu Nord Stream 2 AG. Gaz techniczny jest wtłaczany do magistrali, aby stworzyć odpowiednie ciśnienie do przesyłu gazu.

Pierwsza nitka gazociągu Nord Stream 2 ukończona we wrześniu, została wypełniona gazem technicznym w październiku. Napełnianie gazociągu do odpowiedniego ciśnienia potrwa około dwóch tygodni. Po tym procesie gazociąg z technicznego punktu widzenia mógłby przesyłać gaz. Jednak aby tak się stało, musi uzyskać certyfikację BNetzA, która wstrzymała cały proces ze względu na konieczność dostosowania spółki Nord Stream 2 AG do norm prawa niemieckiego.

Nord Stream 2 AG/Mariusz Marszałkowski