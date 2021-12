Gazprom: Ukraina wypompowała z magazynów prawie cały gaz wtłoczony latem Alert

Dotychczasowa siedziba Gazpromu w Moskwie fot. Gazprom

Według obliczeń Gazpromu, Ukraina do początku grudnia wybrała z podziemnych magazynów gazu prawie cały gaz, który został zatłoczony do nich w czasie letniej kampanii.

Według obliczeń rosyjskiego koncernu, obecnie w ukraińskich magazynach znajduje się 15,34 mld m sześc. gazu. Ma to być 39,4 procent mniej niż tego samego czasu rok temu, a sam wolumen odpowiada poziomowi zasobów po zakończeniu sezonu grzewczego 2020/2021.

Gazprom poinformował również o wynikach produkcji przez prawie cały 2021 rok. Od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 roku, według wstępnych danych, Gazprom wyprodukował 490,4 mld m sześc. m gazu. To o 14,2 procent (61,1 mld m sześc.) więcej niż przed rokiem.

O 14,5 procent zwiększyły się dostawy gazu na rynek krajowy (30 mld m sześc.). Eksport do krajów poza WNP (Europa plus Turcja) zwiększył się rok do roku o 4,8 procent (8,2 mld m sześc). Rosyjska spółka podała również, że do połowy grudnia m.in. Polska przekroczyła poziom dostaw gazu z 2020 roku.

Gazprom/Mariusz Marszałkowski