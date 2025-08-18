Google miał monopol na wujka w Australii. Teraz zapłaci karę

Google zapłaci 36 milionów dolarów kary za antykonkurencyjne umowy z dwoma największymi operatorami telekomunikacyjnymi w Australii. Porozumienia zawierały zakaz instalacji konkurencyjnych wyszukiwarek na niektórych smartfonach, co zauważył australijski urząd ochrony konsumenta. Popularny “Wujek Google” będzie musiał dopuścić do głosu innych producentów.

Australijski urząd ochrony konkurencji I konsumentów ACCC poinformował, że gigant technologiczny Google otrzyma karę za antykonkurencyjne umowy z dwoma operatorami telekomunikacyjnymi Telstra i Optus. Financial Post podaje, że amerykańska firma zgodziła się z oceną urzędu i zapłaci 55 milionów dolarów australijskich (36 milionów dolarów).

Australijski monopol Google

Umowy zawierały zapisy, na mocy których operatorzy australijscy nie mogli instalować konkurencyjnych wyszukiwarek na wybranych smartfonach. Telstra i Optus przez 15 miesięcy (do marca 2021 roku) preinstalowały natomiast wyszukiwarkę od Google na telefonach z systemem Android, blokowały opcję pobierania innych i sprzedawały aparaty klientom. W zamian operatorzy mieli otrzymywać część przychodów z reklam generowanych przez narzędzie Google.

Co więcej, w poniedziałek australijski urząd poinformował, że wszczął dodatkowe postępowanie w sądzie federalnym przeciwko singapurskiemu oddziałowi Google, działającemu w regionie Azji i Pacyfiku. Sędziowie zdecydują, czy kara 36 mln dolarów jest adekwatna.

Financial Post / Jędrzej Stachura