Rekordowy kwartał LPP: Wzrost zysku, sprzedaży i dynamiczna ekspansja

W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa LPP, właściciel marek takich jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, osiągnęła imponujące wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł o 20 procent rok do roku i wyniósł 332 milionów złotych, przy przychodach rzędu 5 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 15 procent. Rentowność netto wzrosła do 6,7 procent, a marża brutto utrzymała się na wysokim poziomie 54 procent, mimo presji ze strony intensywnych promocji i większego udziału niskomarżowej marki Sinsay.

Kluczowym motorem wzrostu pozostaje Sinsay, który wygenerował 2,8 milairda złotych przychodów (+30,8 procent), odpowiadając za większość nowych otwarć oraz ekspansję na rynkach Bałkanów i Azji Centralnej. Reserved również zanotowało solidny wzrost przychodów (+22 procent), głównie dzięki poprawie oferty i dynamicznemu rozwojowi sprzedaży internetowej. Pozostałe marki również odnotowały wzrosty, choć ich dynamika była niższa.

Sprzedaż rosła dwutorowo – zarówno w kanałach stacjonarnych, jak i online. LPP otworzyło 136 nowych sklepów, zwiększając powierzchnię handlową o 16,2 procent. Sprzedaż w sklepach stacjonarnych wzrosła o 19,9 procent, przy dodatnim wskaźniku LFL na poziomie 4,3 procent. E-commerce odnotował jeszcze szybszy wzrost – 25,1 procent, co stanowi już 29,2 procent całkowitych przychodów firmy.

Pomimo rosnących kosztów operacyjnych (+19,5 procent), LPP zachowało efektywność kosztową – wydatki na metr kwadratowy powierzchni handlowej spadły o 2,1 procent. To efekt m.in. korzystniejszych warunków najmu, ekspansji tańszych sklepów Sinsay i optymalizacji zużycia energii. Koszty centrali i e-commerce wzrosły o 20,1 procent, jednak ich udział w przychodach pozostaje stabilny.

Firma intensywnie rozwija się geograficznie. W I kwartale 2025 roku Sinsay zadebiutował w Albanii i Kosowie, a wkrótce pojawi się także w Mołdawii. Do końca roku zaplanowano 60 nowych otwarć w Kazachstanie oraz wejście do Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Gruzji. W samym II kwartale LPP zamierza uruchomić kolejne 300 sklepów – to największa ekspansja w historii spółki.

