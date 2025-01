Unia reaguje na chińskie zarzuty o dyskryminację. „Zasady są te same niezależnie od narodowości”

Zasady dotyczące możliwości udzielania subsydiów są dla wszystkich firm jednakowe, niezależnie od narodowości – oświadczyła w czwartek rzeczniczka Komisji Europejskiej w odpowiedzi na zarzuty Chin o to, że ich produkty są traktowane w eksporcie do UE gorzej, niż towary z innych krajów trzecich.



Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej opublikowało w czwartek wyniki dochodzenia, poświęconego unijnemu rozporządzeniu o subsydiach zagranicznych. Chodzi o obowiązujące od lipca 2023 roku przepisy, na mocy których fuzje, przejęcia i przetargi publiczne z udziałem przedsiębiorstw z krajów trzecich, podlegają kontroli pod względem niedozwolonej pomocy publicznej. Rozporządzenie ma wyrównywać zasady konkurencyjności pomiędzy firmami spoza UE a unijnymi, które z racji istnienia jednolitego rynku, podlegają rygorystycznym zasadom dotyczącym możliwości udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom.

W ocenie chińskiego resortu, rozporządzenie o subsydiach zagranicznych jest „wdrażane selektywnie”. Według chińskiego resortu KE rozpoczęła szczegółowe dochodzenia wyłącznie w odniesieniu do chińskich firm uczestniczących w zamówieniach publicznych, a także przeprowadziła niespodziewane inspekcje w chińskich firmach. Jak poinformowało Ministerstwo Handlu, oznacza to, że „produkty chińskie są traktowane w procesie eksportu do UE gorzej, niż produkty z krajów trzecich”.

Odnosząc się do zarzutów chińskiego resortu, rzeczniczka KE Lea Zuber powiedziała w czwartek, że co do zasady regulacja wyrównuje szanse między przedsiębiorstwami w państwach członkowskich i spoza nich. Jak tłumaczyła, KE chce zaradzić wszelkim zakłóceniom na jednolitym rynku, wynikającym z subsydiów przyznawanych przez rządy państw spoza UE.

– Zasady obowiązują we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od kraju siedziby głównej i narodowości – zaznaczyła rzeczniczka.

Przekonywała, że zasady mają jednakowe zastosowanie.

– W Europie obowiązują bardzo rozbudowane i skomplikowane przepisy regulujące kwestie pomocy państwa. Zasadniczo mamy więc ten sam system, który obowiązuje zarówno w kraju, jak i poza UE – dodała Zuber.

