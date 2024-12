Kraje klimatycznie zagrożone żądają reformy oceny kredytowej

Kraje najbardziej narażone na zmiany klimatu domagają się reformy systemu oceny kredytowej, twierdząc, że obecne metody nie uwzględniają w pełni ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi. To może utrudniać dostęp do taniego finansowania, niezbędnego do przystosowania się do skutków zmian klimatycznych.



Grupa krajów klimatycznie zagrożonych wzywa do pilnej reformy systemu oceny kredytowej, argumentując, że obecne praktyki nie odzwierciedlają pełnego zakresu ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi. Według nich, obecny system nie tylko zaniża ich oceny kredytowe, ale także podnosi koszty pożyczek, co utrudnia dostęp do potrzebnych środków finansowych.

Te kraje, wśród których są m.in. małe państwa wyspiarskie oraz kraje rozwijające się, wskazują na konieczność uwzględnienia klimatycznego ryzyka w analizach kredytowych. Podkreślają, że zmiany klimatyczne zwiększają częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, co wpływa na gospodarki tych państw i powinno być brane pod uwagę przez agencje ratingowe.

Przedstawiciele grupy argumentują, że bez odpowiednich reform, kraje najbardziej narażone na zmiany klimatu będą miały utrudniony dostęp do taniego finansowania, co jest kluczowe dla ich zdolności do adaptacji i budowy odporności na przyszłe katastrofy klimatyczne. Wzywają również do większej przejrzystości i uwzględnienia specyficznych warunków klimatycznych w ocenach kredytowych.

Reforma systemu oceny kredytowej jest jednym z głównych tematów poruszanych na międzynarodowych forach klimatycznych. Kraje klimatycznie zagrożone liczą na większe wsparcie ze strony społeczności międzynarodowej i podkreślają, że zmiany te są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju i zapewnienia globalnej stabilności finansowej w obliczu rosnącego zagrożenia klimatycznego.

Reuters / Mateusz Gibała