Cła Trumpa powodują największy spadek aktywności chińskiego przemysłu

iIndeks PMI Caixin/S&P Global dla chińskiego przemysłu spadł w maju 2025 roku do 48,3 punktu, sygnalizując najszybszy spadek aktywności produkcyjnej od września 2022 roku. Gwałtowny spadek zamówień eksportowych, wywołany cłami USA, pogłębia trudności gospodarcze Chin, zwiększając niepewność i pogarszając sytuację na rynku pracy.

Chiński sektor przemysłowy odnotował w maju 2025 roku znaczący regres, co potwierdzają dane indeksu PMI Caixin/S&P Global, który spadł z 50,4 punktu w kwietniu do 48,3 punktu – najniższego poziomu od blisko trzech lat. Wynik poniżej 50 pkt oznacza kurczenie się sektora, a odchylenie od prognoz ekonomistów (50,6 punktu) podkreśla zaskakującą skalę pogorszenia koniunktury. Jak wskazują analitycy, główną przyczyną są wysokie cła nałożone przez administrację Donalda Trumpa, które uderzyły w chiński eksport, szczególnie do USA.

Wpływ ceł na chiński przemysł

Amerykańskie cła, które w kwietniu 2025 roku osiągnęły 145 procent na chiński import, znacząco ograniczyły popyt zagraniczny. Choć w maju Trump zawiesił je na 90 dni, obniżając stawki do 51,1 procent (według Peterson Institute for International Economics), skutki wcześniejszych taryf nadal są odczuwalne. W odpowiedzi Chiny wprowadziły odwetowe cła na poziomie 32,6 procent na towary z USA, wyłączając jednak kluczowe produkty, takie jak półprzewodniki, które są trudne do zastąpienia.

Kluczowe dane z raportu PMI wskazują na:

Spadek zamówień eksportowych : Wskaźnik nowych zamówień eksportowych osiągnął najniższy poziom od lipca 2023 roku, odzwierciedlając załamanie popytu zagranicznego, szczególnie w USA.

: Wskaźnik nowych zamówień eksportowych osiągnął najniższy poziom od lipca 2023 roku, odzwierciedlając załamanie popytu zagranicznego, szczególnie w USA. Kurczenie się ogólnego popytu : Całkowite nowe zamówienia spadły po raz pierwszy od ośmiu miesięcy, co wskazuje na osłabienie zarówno rynków zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

: Całkowite nowe zamówienia spadły po raz pierwszy od ośmiu miesięcy, co wskazuje na osłabienie zarówno rynków zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy : Zatrudnienie w przemyśle maleje drugi miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od stycznia 2025 roku, co zwiększa presję społeczną i gospodarczą.

: Zatrudnienie w przemyśle maleje drugi miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od stycznia 2025 roku, co zwiększa presję społeczną i gospodarczą. Wzrost zapasów : Zapasy gotowych produktów w fabrykach wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy z powodu spadku sprzedaży i opóźnień w wysyłkach zagranicznych, co może prowadzić do dalszego spowolnienia produkcji.

: Zapasy gotowych produktów w fabrykach wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy z powodu spadku sprzedaży i opóźnień w wysyłkach zagranicznych, co może prowadzić do dalszego spowolnienia produkcji.

Rozbieżność w danych PMI

Oficjalny PMI, publikowany przez chińskie Narodowe Biuro Statystyki (NBS) i koncentrujący się na dużych, państwowych przedsiębiorstwach, wykazał w maju nieznaczny wzrost do 49,5 punktu z 49 punktów w kwietniu, sugerując wczesne oznaki stabilizacji. Jednak indeks Caixin/S&P Global, oparty na badaniach mniejszych i prywatnych firm, jest bardziej pesymistyczny, co może wynikać z różnic w czasie przeprowadzania sondaży oraz większej ekspozycji mniejszych przedsiębiorstw na eksport. Ekonomiści z Goldman Sachs zauważyli, że wpływ majowej deeskalacji ceł mógł nie zostać w pełni odzwierciedlony w danych Caixin.

Business Insider / Mateusz Gibała