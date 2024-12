Gotowa spółka pod kredyt – czy to dobre rozwiązanie dla Twojego biznesu?

Jeśli rozważasz rozwój biznesu dzięki środkom z kredytu, być może natknąłeś się na możliwość zakupu gotowej spółki pod kredyt. Co to właściwie oznacza? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? I najważniejsze – czy to na pewno dobra opcja dla Ciebie? Przeanalizuj wszystkie za i przeciw.

Gotowa spółka to nic innego jak firma, która została już założona i zarejestrowana w KRS. Taka spółka może mieć lub jakąś historię operacyjną albo nie prowadziła jeszcze działalności. Niektóre mają nawet historię finansową, co w oczach banków stanowi duży plus przy ubieganiu się o kredyt firmowy.

Wybierając gotowe spółki , minimalizujesz konieczność przechodzenia przez proces rejestracji, który niestety jest czasochłonny. Nie musisz dopełniać wielu formalności, a otrzymujesz od razu gotowy podmiot z numerem NIP, REGON i kontem bankowym.

Kiedy warto rozważyć zakup gotowej spółki?

Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy:

Potrzebujesz szybko założyć firmę i rozpocząć działalność gospodarczą.

Chcesz uniknąć formalności rejestracyjnych.

Zależy Ci na łatwiejszym dostępie do kredytu firmowego, dotacji i programów firmowych.

Planujesz współpracę z kontrahentami, którzy oczekują jakiegoś stażu na rynku.

Jakie są korzyści z zakupu gotowej spółki z historią finansową?

Gotowa spółka z historią ma jedną ogromną zaletę, zwłaszcza w kontekście zdolności kredytowej. Banki traktują ją wiarygodnie i ma większe szanse na uzyskanie finansowania niż nowo założone firmy. Spółka ze stażem i stabilną historią księgową może liczyć na pozytywną decyzję kredytową.

Co przemawia za gotową spółka z historią finansową?

Większą wiarygodność w oczach banku i kontrahentów.

Łatwiejszy proces ubiegania się o kredyt firmowy.

Szeroki dostęp do dotacji unijnych, przetargów lub leasingów.

Możliwość szybszego startu.

Brak konieczności budowania historii kredytowej od podstaw.

Jakie jest ryzyko związane z zakupem gotowej spółki?

Na pierwszy rzut oka zakup gotowej spółki wydaje się bardzo prosty i wygodny. Warto jednak mieć na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim Twoja decyzja powinna zostać poprzedzona dokładną weryfikacją przeszłości firmy.

Dokładniej chodzi o takie elementy jak:

Historia kredytowa – czy spółka ma zobowiązania wobec banków, urzędu skarbowego lub ZUS-u? Zobowiązania ukryte – czy spółka ma nieopłacone faktury lub inne zaległości? Forma prawna – czy struktura spółki odpowiada Twoim potrzebom biznesowym?

Na pewno nie chcesz kupować kota w worku. Dlatego przed zakupem gotowej spółki przeanalizuj wszystkie ważne kwestie. Możesz nawet skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który przeanalizuje dokumentację i dobierze odpowiednią opcję.

Kupujesz spółkę. Jakie formalności Cię czekają?

W przypadku zakupu gotowej spółki formalności jest o wiele mniej niż wtedy, gdy rejestrujesz nową działalność. Najpierw zapoznaj się z ofertą i określ swoje potrzeby, aby doradca mógł dobrać odpowiednią spółkę dla Ciebie. Warto także sprawdzić dokumentację i historię spółki.

O jakie dokumenty poprosić? Przede wszystkim o:

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;

Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego;

Informacje o długach i zobowiązaniach spółki.

Następnie pozostaje podpisanie umowy kupna-sprzedaży u notariusza i wprowadzenie zmian w KRS w ciągu 7 dni od daty nabycia gotowej spółki. To wszystko! Możesz startować z biznesem i planować ubieganie się o kredyt.

Czy gotowa spółka to dobre rozwiązanie dla Ciebie?

Planujesz kupić gotową spółkę. Jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie, ale nie sprawdzi się w każdym przypadku. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie kilka pytań:

Czy zależy Ci na czasie?

Masz wiedzę lub wsparcie, które pomoże w ocenie przeszłości spółki? Czy planujesz ubiegać się o kredyt firmowy w najbliższym czasie? Czy masz pomysł na rozwój firmy?

Jeśli na powyższe pytania odpowiesz twierdząco, gotowa spółka może być dla Ciebie trafnym rozwiązaniem. Jeśli jednak masz jakieś wątpliwości, poświęć więcej czasu na przeanalizowanie wszystkich za i przeciw.