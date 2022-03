Grecja rozważa magazynowanie gazu ziemnego we Włoszech i Bułgarii Alert

Grecja rozważa składowanie gazu w magazynach Bułgarii i Włoch. Rozważanie te wynikają z przepisów, które przygotowuje Unia Europejska, aby zabezpieczyć się przed niedoborami surowca w kolejnych sezonach grzewczych w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainie.

Zmiany przepisów przygotowane przez Komisję Europejską zobowiązują państwa członkowskie do zgromadzenia zapasów obowiązkowych gazu na poziomie 80 procent do końca tego roku oraz 90 procent do końca każdego następnego. Państwa, które nie posiadają swoich magazynów gazu muszą do pierwszego listopada 2022 roku zawrzeć umowy z tymi, które takie magazyny posiadają. Kraje te muszą zmagazynować co najmniej 15 procent rocznego zużycia gazu. W przypadku Grecji, która w 2020 roku zużyła 5,8 mld m sześc. gazu, chodzi o około 900 mln m sześc.

Zmiany przepisów przygotowywanych przez Komisję są z niedoborem na rynku gazu w sezonie grzewczym 2021/2022. Gazprom celowo ograniczył podaż gazu, doprowadzając do rekordowo niskich stanów magazynów błękitnego paliwa, a także wywołało= szok cenowy na giełdach.

