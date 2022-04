Grecy zatrzymali rosyjski tankowiec w związku z sankcjami Alert

Tankowiec Aegan Freedom for. Marinetraffic

Grecja zajęła rosyjski tankowiec u wybrzeży wyspy Evia w ramach sankcji unijnych nałożonych na Moskwę w związku z inwazją na Ukrainę, o czym poinformowała grecka straż przybrzeżna.

Grecy zatrzymują rosyjski tankowiec

Na początku tego miesiąca Unia Europejska zakazała statkom pływającym pod rosyjską banderą wstępu do portów należących do krajów członkowskich. Ma to bezpośredni związek z nowymi sankcjami wobec Rosji.

Tankowiec Pegas pod banderą rosyjską, z 19 członkami rosyjskiej załogi na pokładzie, został zatrzymany w pobliżu Karystos na południowym wybrzeżu Evii, która leży tuż przy greckim lądzie, w pobliżu stolicy Aten. – Jednostka została przejęta w ramach sankcji UE – powiedział przedstawiciel greckiego ministerstwa żeglugi. Zaznaczył on, że ładunek ropy na statku nie został skonfiskowany.

Pegas zgłaszał wcześniej problemy z silnikiem. Wzburzone morze zmusiło go do zacumowania tuż przy Karystos, gdzie został przejęty.

Reuters/Michał Perzyński