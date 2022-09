Greenpeace protestuje przeciwko utrzymaniu atomu w Niemczech na zimę Alert

Ministerstwo gospodarki i klimatu Niemiec planuje utrzymać dwie z trzech elektrowni jądrowych w rezerwie kryzysowej do kwietnia 2022 roku. Greenpeace protestuje.

Elektrownia jądrowa Isar. Fot. Wikimedia Commons.

Niemcy mają trzy elektrownie jądrowe przeznaczone do wyłączenia z końcem 2022 roku. Resort gospodarki planuje utrzymać dwie z nich w rezerwie kryzysowej, aby zapewniały energię w sezonie grzewczym w czasie kryzysu energetycznego, kiedy wytwarzanie jej z gazu jest rekordowo drogie. Powód to ceny podnoszone w Europie przez Gazprom ograniczający podaż tego paliwa.

Aktywiści Greenpeace wyświetlili na chłodni elektrowni Isar 2 w Bawarii napis głoszący, że atom jest ryzykowny i zbędny. Według resortu gospodarki to źródło utrzymane w sieci zmniejszy zapotrzebowanie Niemiec na energię o kilka procent. Przeciwnicy tej decyzji uważają, że to za mało, by wracać do energetyki jądrowej. Elektrownie Neckarwestheim 2 oraz Isar 2 mają zostać utrzymane do połowy kwietnia.

Ostsee Zeitung/Wojciech Jakóbik