Greenpeace zablokował rafinerię w Schwedt Alert

Płonące pochodnie rafinerii Schwedt

O godz. 5.00 organizacja Greenpeace rozpoczęła blokadę jednej z największych i najważniejszych rafinerii w Niemczech PCK Schwedt. Zakład należy do rosyjskiego koncernu Rosnieft.

Około 20 aktywistów zablokowało główną bramę rafinerii PCK, na której został zawieszony transparent. Aktywiści ustawili przed nią beczki, aby uniemożliwić wjazd pojazdów na teren fabryki. Na transparentach, beczkach i plakatach napisali “Kein Geld für Krieg “ i “Peace not Oil”.

Greenpeace sprzeciwiają się przetwarzaniu rosyjskiej ropy, ponieważ zyski Rosnieftu, generowane w Schwedt, trafiają do rosyjskiego skarbu państwa, który finansuje napaść na Ukrainę.

Akcja się powiodła i blokada mogła zostać utrzymana przez dłuży czas. Niektórzy aktywiści przykuli się do szyn prowadzących od terenu do stacji kolejowej Stendell, a następnie do głównej drogi łączącej Berlin z Stettin. W ten sposób został przerwany transport ropy naftowej i produktów paliwowych oraz gotowych produktów do klientów.

Według wstępnych ustaleń, ochrona zakładu nie interweniowała. Miejscowa policja zaznaczyła, że protest odbył się pokojowo.

Aleksandra Fedorska