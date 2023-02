Nawozy Azotów znów tanieją, a Gazprom chwilowo odpuszcza Alert

Grupa Azoty może obniżyć cenę nawozów w cennikach dzięki spadkowi cen gazu na giełdach. Tymczasem Gazprom wydaje się chwilowo odpuszczać i zwiększa dostawy przez Ukrainę.

Instalacje produkcyjne w Grupie Azoty Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Źródło: Wiki Commons, Kowal kowal

– Dzięki styczniowej stabilizacji cen gazu ziemnego na rynku europejskim, pomimo znaczącego wzrostu cen rok do roku pozostałych surowców używanych przy produkcji nawozów, w tym ceny energii elektrycznej, węgla, fosforytów i soli potasowej, Grupa Azoty obniża ceny nawozów od 1 lutego 2023 roku – czytamy w komunikacie tej spółki.

Rekordowe ceny gazu notowane latem zmusiły branżę chemiczną do ograniczenia produkcji. Obecnie wynoszą na giełdzie TTF w Holandii około 60 euro za megawatogodzinę, kiedy w sierpniu było to prawie 350 euro. W ślad za spadkiem cen na giełdzie Azoty mogą obniżyć ceny nawozów, których główną składową kosztów jest wartość błękitnego paliwa. – To już kolejna tak znacząca aktualizacja cen polskiego producenta w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Podobną sytuację można było obserwować w październiku 2022 roku Decyzja znajdzie odzwierciedlenie w cennikach nawozowych naszych ogólnopolskich autoryzowanych dystrybutorów – podają Azoty.

Warto nadmienić, że po ograniczeniu dostaw gazu Gazpromu do Europy z użyciem szlaku przez Ukrainę notowanym w styczniu 2023 roku, które wyniosło około 30 procent według wyliczeń Reutersa, rosyjskie RIA Novosti podają za tą firmą informację o wzroście od pierwszego lutego o 20 procent do 29,4 mln m sześc. w punkcie Sudża.

Grupa Azoty/RIA Novosti/Wojciech Jakóbik