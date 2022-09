Grzegorczyk: Gaz jest ślepą uliczką, bo za chwilę będzie traktowany jak węgiel

Pójście w gaz to ślepa uliczka, bo za chwilę gaz będzie traktowany z punktu widzenia transformacji energetycznej jak węgiel. Nie można budować przyszłości w oparciu o coś, co jest niepewne, a gaz jest niepewny w kontekście dostaw ale niepewny jak chodzi o cenę – powiedział prezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk podczas Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

fot. BiznesAlert.pl