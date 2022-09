BI: Grupa Azoty chce kupić Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, by zmniejszyć udziały oligarchy rosyjskiego Alert

Business Insider podaje, że Grupa Azoty ma zwrócić się do ministerstwa aktywów państwowych o zgodę na przejęcie Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica. Celem tej transakcji jest zmniejszenie udziałów rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Mosze Kantora.

(fot. BiznesAlert.pl)

Wiaczesław Mosze Kantor a Grupa Azoty

Jak podaje Business Insider, rząd kontroluje prawie 47 procent akcji Grupy Azoty, bo te posiadają też należące do państwowych spółek otwarte fundusze emerytalne, TFI czy Fundusz Rezerwy Demograficznej zarządzany przez ZUS. – Udział tych podmiotów jest niższy niż 5 procent, więc nie muszą się ujawniać w akcjonariacie. Kolejnym dużym graczem w Azotach jest Wiaczesław Kantor, który za pośrednictwem trzech wehikułów finansowych posiada pakiet 19,82 proc. akcji. Teraz ma się to zmienić – czytamy w materiale.

– Dzięki wniesieniu do Grupy Azoty 100 proc. akcji Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica bezpośredni udział Skarbu Państwa w kapitale akcyjnych Azotów wzrośnie o ok. 9 procent, z obecnych 33 procent do ok. 42 procent. Udział Skarbu Państwa wraz z podmiotami będącymi pod jego kontrolą wzrośnie o ok. 7 procent i tym samym wyraźnie przekroczy 50 procent – podaje Business Insider.

Jeśli plan wniesienia zespołu elektrowni do Azotów się zmaterializuje, to oddali się także ryzyko, że w przyszłości Wiaczesław Kantor chciałby do chemicznej grupy wprowadzić swoich ludzi na poziomie rady nadzorczej czy zarządu, a tym samym wejść w posiadanie informacji o strategicznej dla Polski spółki – czytamy.

Business Insider/Michał Perzyński