G7 deklaruje radykalną walkę z rosyjską agresją energetyczną Alert

Państwa G7 nie będą dłużej tolerować rosyjskiej wojny energetycznej i zamierzają pomóc krajom o słabszej gospodarce przetrwać proces zmian w tym sektorze. Grupa deklaruje, że zostanie ustalona maksymalna cena dla rosyjskiej ropy i wprowadzą kolejne utrudnienia dla transportu surowców z Rosji.

Grupa G7 ustala zasady limitu cen rosyjskiej ropy

Grupa G7 deklaruje ustalenie ceny minimalnej dla rosyjskiej ropy i szereg działań, które uderzą w transport surowców z Rosji do krajów całego świata. Tym samym, Ministrowie Spraw Zagranicznych państw należących do Grupy, oficjalnie potępiają użycie przez Moskwe źródeł energetycznych jako broni i elementu szantażu.

O tym, że G7 planuje wprowadzić limity cen na rosyjską ropę rozmawiano na początku lipca bieżącego roku, tuż po szczycie w Bawarii. Maksymalna cena ropy miałaby wrócić do ceny sprzed wojny w Ukrainie, a proponowane wtedy limity to od 40 do 60 dolarów za baryłkę ropy. Grupa G7 składa się z państw Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Po ustaleniu maksymalnej ceny dla ropy z Rosji, państwa będą musiały się przestrzegać nowych ustaleń. Importerzy, którzy zdecydują się zapłacić więcej Federacji Rosyjskiej niż narzuca G7, będą ponosić tego konsekwencje. Grupa podała w komunikacie, że prawdopodobna jest sytuacja, w której usługi umożliwiające transport ropy z Rosji zostaną objęte odpowiednimi sankcjami, tak żeby uniemożliwić dalszą współprace z Federacją Rosyjską. Jednocześnie ministrowie obiecują pomoc dla państw nisko i średriorozwiniętych, których gospodarki mogą nie udźwignąć działań wymierzonych w Rosje.

auswaertiges-amt/Maria Andrzejewska