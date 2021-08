Grupa Lotos prezentuje wyniki z drugiego kwartału 2021 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom Grupy Lotos w II kwartale 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco. Wydarzenie rozpoczyna się o godz. 12:00.



Konferencja prasowa Grupy Lotos

13:10

Konferencja prasowa Grupy Lotos poświęcona wynikom z drugiego kwartału 2021 roku zakończyła się. Dziękujemy za uwagę oraz zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji na naszym portalu!

13:08

– Trwają działania na rzecz przygotowania Petrobalticu do pracy w roli operatora morskich farm wiatrowych. Najpierw musi być realne zapotrzebowanie. Nad tym pracujemy i mam nadzieję, że lada miesiąc się Państwo przekonają. Chodzi także o doposażenie Petrobalticu w sprzęt i kadry – podsumował wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

13:06

– Jeszcze w tym roku upublicznimy z kim będziemy rozbudowywać logistykę dla transportu kolejowego oraz ciężkiego samochodowego oraz statków. Chcemy wykorzystać rentę geograficzną. Grupa Lotos i nasza Rafineria Gdańska jest przy samym morzu. Mamy blisko do portu gdańskiego. W oparciu o terminal na Martwej Wiśle chcemy rozbudowywać tankowanie statków różnej skali wodorem – zapowiedział wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

13:02

– Jesteśmy w ostatniej fazie pozyskiwania środków unijnych na projekt Green H2. Spodziewamy się, że w grudniu tego roku powinny być podpisane umowy z wybranymi finalistami. Jesteśmy w finale. Przeszliśmy pozytywnie pierwszy etap i jesteśmy wśród 70 najlepszych projektów europejskich. Staramy się o dofinansowanie do 80 mln euro przy szacowanych wstępnie nakładach na elektrolizery około miliarda złotych. Drugi projekt polega na budowie elementu oczyszczania wodoru do wodoru komunikacyjnego oraz budowy całego systemu transportu tego paliwa do dwóch wybranych stacji, które są w końcowym etapie zakupu instalacji urządzeń do tankowania wodoru komunikacyjnego –zaznaczył wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:57

– Rząd litewski na dzień dzisiejszy nie wypracował regulacji pozwalających realizować upstream. Nie ma przyzwolenia na wydobycie węglowodorów. Mamy rozpoznane koncesje, w sprawie których chcielibyśmy podjąć ryzyko inwestycyjne. To wszystko zależy od tego czy będzie przyzwolenie strony litewskiej i gwarancje pozwalające na nasze inwestycje. Cały czas trwają analizy w sprawie Terminalu LNG małej skali. Terminal na martwej Wiśle jest na etapie przygotowań. Należy zrównoważyć ryzyko inwestycyjne. Rynek się dynamicznie rozwija, ale musimy mieć określoną stopę zwrotu po to, aby akcjonariusze byli zadowoleni. Do końca tego roku podejmiemy końcową decyzję czy wchodzimy i jakie jest rozstrzygnięcie – mówił wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:45

– Wydzielenie rafinerii, a właściwie odtworzenie Rafinerii Gdańskiej. Wszyscy mówią o Rafinerii Gdańskiej, a mało kto wie, że jest w dwóch spólkach 10+ jest w Grupie Lotos, a EFRA w spółce Lotos Asfalt. Kilka lat temu podczas startu EFRA nie dało się zorganizować zapięcia finansowego inaczej niż przez spółkę Lotos Asfalt przez koszty programu 10+. Dzisiaj nie robimy nic innego jak tworzenie rafinerii od nowa w ramach jednego układu technologicznego w jednym podmiocie gospodarczym w ramach joint venture – zaznaczył wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:42

– Rozliczenie fuzji będzie bezgotówkowe. Ostateczna struktura fuzji zostanie dopiero ogłoszona. Drugi obszar istotny w drugim półroczu to wskazane centra kompetencyjne. Dla Lotosu została przewidziana znacząca rola i centrum kompetencyjne w zakresie olejów bazowych. Zostało wskazane jedno z centrum kompetencyjnych wodoru, logistyki kolejowej oraz świadczenia usług inwestycyjnych oraz serwisowych w ramach programu morskich farm wiatrowych. Cały wysiłek inwestycyjny chcemy przekierować tak, aby nie zapomnieć z czego żyjemy – zapowiedział wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:25

– 11 sierpnia władze norweskie wydały zgodę na produkcji na złożu Yme operatorowi, spółce Repsol. Produkcja ma rozpocząć się w czwartym kwartale. Wzrost kosztów gazu podnosi koszty pracy Rafinerii Gdańskiej, bo jest przez niego zasilana. Ten efekt jest częściowo neutralizowany większą sprzedażą gazu na norweskim szelfie kontynentalnym – powiedział Wojciech Zengteler z biura relacji inwestorskich Grupy Lotos.

12:20

– Największy ubytek marży powodują notowania oleju napędowego, który odpowiada za ponad 60 procent struktury wyrobów gotowych. Dramatyczny spadek marży rynkowej destylatów o 68 procent tworzy dużą lukę wynikową wobec założeń ze strategii. Presja na rynku przez nadpodaż średnich destylatów przez ograniczenie popytu na paliwo lotnicze jest na dzień dzisiejszy naszym największym wyzwaniem – uważa dyrektor wykonawczy ds. finansów Grupy Lotos Łukasz Minuth.

12:14

– Pierwsza połowa 2021 roku przyniosła notowania ropy naftowej na średnim poziomie 65 dolarów za baryłkę. W strategii Lotosu zakładaliśmy tylko 3 procent więcej czyli 67 dolarów. Ceny gazu są wyższe od naszych szacunków na pierwsze półrocze 2021 roku. To 44 dolary za ekwiwalent baryłki przy założeniach 42 dolarów – powiedział dyrektor wykonawczy ds. finansów Grupy Lotos Łukasz Minuth.

.@GrupaLOTOS prezentuje wyniki z pierwszego kwartału 2021 roku 📄📆 ↘ Przerób ropy za 6 msc w 2021 roku: 4,6 mln ton

↘ Przepływ gotówkowy: 805 mln złotych

12:05

– Wynik EBITDA LIFA za 6 msc 2021 roku na historycznym poziomie 1,6 mld zł. Zysk netto za 6 msc 2021 roku 1,4 mld złotych. Naszym zdaniem wpływ na poprawę wyników Lotosu miały: notowania ropy i gazu oraz pochodnych, elastyczne działanie sprzedaży, sto procent mocy Rafinerii Gdańskiej – podkreślił wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

– Model fuzji z Orlenem ma polegać na inkorporacji. Przyspieszyliśmy wszelkie działania mające umożliwić realizację deklaracji i zobowiązań w tym względzie. Grupa Lotos nie ma żadnych opóźnień prac związanych z restrukturyzacją tak, aby była przygotowana do wejścia w skład koncernu multienergetycznego – dodał wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:02

– To najwyższe i najlepsze wyniki w dotychczasowej historii Grupy Lotos. Mamy duże odbicie w stosunku do 2020 roku – rozpoczął spotkanie wiceprezes Grupy Lotos Jarosław Wróbel.

12:00

Rusza konferencja prasowa poświęcona wynikom Lotosu z pierwszego półrocza 2021 roku. Zachęcamy do śledzenia relacji oraz zapoznania się z raportem rocznym Grupy Lotos prezentującym finansową i pozafinansową działalność spółki w 2020 roku. Link do materiału poniżej.

