Samoloty bezzałogowe Grupy WB pomogą w walce z koronawirusem Alert

Katowice z lotu ptaka. Źródło: Wikipedia

Spółka Flytronic, która wchodzi w skład Grupy WB, pomoże w walce z koronawirusem. Firma produkuje bezzałogowe systemy powietrzne, które pozwalają na obserwację szlaków komunikacyjnych, skupisk ludności, popularnych miejsc rekreacji oraz obszarów trudno dostępnych i nie objętych żadną inną formą nadzoru.



Izolacja i przestrzeganie zasad

Pierwszego kwietnia weszły w życie nowe zasady bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wzrostowi zakażeń koronawirusem sprzyjają zgromadzenia ludzi. Żeby go wyhamować, konieczne jest pozostawanie w izolacji i przestrzeganie zasad dystansu społecznego – informuje Grupa WB.

26 marca z inicjatywy Małgorzaty Darowskiej – pełnomocnika ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), odbyło się zebranie przedstawicieli służb, instytucji państwowych i polskich producentów bezzałogowych statków powietrznych. Podczas spotkania omówione zostało zagadnienie włączenia systemów bezzałogowych do zwalczania skutków choroby.

– Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenia, bez wahania odpowiedzieliśmy na apel ministerstwa infrastruktury. Wchodząca w skład Grupy WB spółka Flytronic to przedsiębiorstwo z największym w Polsce doświadczeniem w projektowaniu i produkcji bezzałogowych systemów powietrznych – poinformował Jarosław Zając z gliwickiej spółki Flytronic.

27 marca, w dzień po spotkaniu z Małgorzatą Darłowską, bezzałogowce sterowane przez operatorów spółki Flytronic wykonały testowe operacje nad terenami Śląska. Przeprowadzone loty potwierdziły skuteczność produkowanych przez Grupę WB systemów bezzałogowych w monitorowaniu zwyczajowych miejsc skupisk ludzkich. Obszary, na których gromadzi się duża liczba osób, są traktowane jako najbardziej sprzyjające w niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2.

– Opracowane przez nas samoloty FlyEye wykorzystywane są nie tylko przez komandosów i artylerię, ale także przez pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej podczas akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Tych samych bezzałogowców używa również Straż Graniczna do codziennego monitorowania zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – dodał prezes Jarosław Zając.

Loty testowe potwierdziły, że systemy bezzałogowe skonstruowane przez Grupę WB, której inwestorem jest Polski Fundusz Rozwoju, mogą być natychmiast wykorzystane do wsparcia wszystkich służb i straży wyspecjalizowanych w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Sprzęt jest gotowy do użycia.

– Nasze bezzałogowce są gotowe do wsparcia pracy służb mundurowych w walce z epidemią. Grupa WB dysponuje nie tylko sprawdzonymi systemami, ale oddaje do dyspozycji służb państwowych również doświadczonych operatorów. Mogą oni wesprzeć funkcjonariuszy policji i straży miejskiej w monitorowaniu z powietrza oraz pomóc im w nadzorowaniu przestrzegania kwarantanny – poinformował prezes Zając.

Samoloty FlyEye mogą służyć do obserwowania z powietrza szlaków komunikacyjnych, skupisk ludności, popularnych miejsc rekreacji oraz obszarów trudno dostępnych i nie objętych żadną inną formą nadzoru. Przekaz obrazu z bezzałogowego systemu następuje w czasie rzeczywistym w dowolne miejsce w Polsce, do jednego lub wielu odbiorców jednocześnie.

Mobilne stacje monitorowania

Systemy bezzałogowe FlyEye umożliwiają ustanowienie systemu łączności głosowej i transmisji wideo dla wszystkich służb zarządzania kryzysowego. W razie potrzeby doświadczeni szkoleniowcy ze spółki Flytronic będą wspierali działania funkcjonariuszy i medyków w monitorowaniu przebiegu kwarantanny. Instruktorzy będą też w stanie bardzo szybko przeszkolić przyszłych operatorów systemów bezzałogowych.

Grupa WB może w bardzo krótkim czasie uruchomić mobilne stacje monitorowania wybranych obszarów. Bezzałogowce mogą być w pełni zintegrowane z centrum monitorowania, funkcjonującym 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu do którego trafiać będzie obraz z dziennych i nocnych kamer aparatów opracowanych przez spółkę Flytronic.

FlyEye MED dla ratowania zdrowia i życia

Grupa WB podaje, że rozwiązania opracowane pod kątem wojska okazują w sytuacjach stanu zagrożenia epidemiologicznego ogromną przydatność w zastosowaniach cywilnych. Mogą służyć do błyskawicznego i bezpiecznego dla ratowników zabezpieczenia medycznego obywateli.

Inspirowana działaniami Polskiego Funduszu Rozwoju, Grupa WB oferuje FlyEye MED jako system bezzałogowy zapewniający wsparcie dla wszystkich służb medycznych. Aparat opracowany przez spółkę Flytronic może bezpiecznie dostarczyć leki i inne środki medyczne na odległość do 50 kilometrów.

– Cieszymy się, że w tym trudnym czasie mamy możliwość wsparcia naszymi rozwiązaniami lekarzy, ratowników, pielęgniarek i całego personelu medycznego, który często z narażeniem własnego życia codziennie toczy walkę o zdrowie nas wszystkich – dodał Adam Bartosiewicz, wiceprezes Grupy WB.

W razie potrzeby FlyEye MED można natychmiast skierować do akcji. Aparat wystartuje z dowolnego miejsca, do którego dotrze wyrzucający go w powietrze operator, nawet z dachu budynku. Bezzałogowiec może przenosić drogą powietrzną niezbędne dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia ładunki o masie do 2,8 kilograma.

FlyEye w służbie

Systemy bezzałogowe FlyEye znajdują się na wyposażeniu Wojska Polskiego: Wojsk Specjalnych, Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej. Zostały wszechstronnie sprawdzone w warunkach bojowych, były też z powodzeniem wykorzystywane przez służby państwowe podczas sytuacji kryzysowych i do nadzoru zgromadzeń – informuje Grupa WB.

Grupa WB/Jędrzej Stachura