Gryczka: Protesty w Iranie mogą sprawić, że władze zaczną się liczyć ze społeczeństwem

W Iranie nie ustają protesty, które trwają od połowy września. Zamieszki rozpoczęły się śmierci Mahsy Amini, 22-letniej kobiety zatrzymanej przez policję obyczajową za rzekomo niewłaściwe noszenie hidżabu. Niezwykły upór protestujących zaskoczył obserwatorów z całego świata, a skala i determinacja protestów w Iranie sygnalizuje, że chodzi w nich nie tylko o hidżab, ale też o zmęczenie islamskim państwem wyznaniowym – pisze Wojciech Gryczka, współpracownik Biznesalert.pl.

Protesty po śmierci Mahsa Amini

13 września 2022 roku patrol policji obyczajowej zatrzymał Mahsę Amini pod pretekstem pouczenia o obowiązku noszenia hidżabu – chusty zasłaniającej kark i włosy. W Iranie od czasu przewrotu ustrojowego w 1979 roku wszystkie obywatelki Iranu, bez względu na wyznanie i narodowość, mają się stosować do wytycznych w sprawie ubrania w miejscach publicznych: chusty na głowach oraz sukni ukrywających figurę.

Mahsa niestety trafiła na gorliwych stróżów obyczajności. Według relacji w mediach została ciężko pobita i zmarła trzeciego dnia w szpitalu. Według policji zasłabła w poczekalni na posterunku, a przyczyną śmierci mógł być zawał lub niewydolność krążenia. Rodzice kobiety nie wierzą, by młoda, zdrowa i ciesząca się życiem dziewczyna dostała nagle zawału.

Śmierć kobiety wywołała protesty przeciwko brutalności policji i przepisom regulującym strój kobiet. Początkowo na ulice wyszli ludzie w Saghghezie, skąd pochodziła zabita. Z czasem protesty zaczęły się w innych częściach kraju, przy czym największe zamieszki miały miejsce w Kurdystanie. W ramach protestów irańskie kobiety wychodziły na ulice paląc hidżaby. Miejscami dochodziło też do wymiany ognia między uczestniczkami i siłami bezpieczeństwa. Część kobiet protestowała publikując w Internecie filmy, na których obcinają włosy lub golą głowy. W związku z czym władze ograniczyły dostęp do Internetu blokując media społecznościowe oraz wyłączając sieć w Kurdystanie. W odpowiedzi demonstranci zaczęli rozdawać ulotki informujące o planowanych protestach. Protesty objęły około 50 miast. Demonstracje przeniosły się z ulic do żeńskich szkół średnich i uniwersytetów. W pierwszy weekend października odbyły się protesty na uczelniach studenckich w Teheranie, Meszhedzie, Szirazie, Kermanszahu, Sanandadżu i Jazdzie. Nastolatki w kilku miastach pojawiły się na lekcjach bez hidżabów, wykrzykując antyreżimowe hasła. Niektóre kierowały środkowe palce w stronę portretów najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego i założyciela republiki islamskiej ajatollaha Ruhollaha Chomejniego.

Pracownicy zakładów petrochemicznych i rafinerii ropy naftowej w zachodnim Iranie również przyłączyli się do ogólnokrajowych protestów. Filmy zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują tłumy pracowników gromadzących przed rafinerią Abadan oraz Assaluyeh w prowincji Bushehr. – Rozpoczęliśmy strajk, aby wesprzeć naszych rodaków. To jest rok krwi. Seyyed Ali Chamenei zostanie obalony – skandują demonstranci.

Protesty w Assaluyeh i Abadan oznaczają, że niepokoje społeczne wywołane przez śmierć 22-letniej Mahsy Amini, rozprzestrzeniły się na kluczowy sektor ropy i gazu w Iranie. Sektor ten jest nadal główną siłą napędową gospodarki kraju pomimo amerykańskich sankcji nałożonych na eksport ropy w 2018 roku. W trzecim kwartale tego roku Iran wyeksportował nieco ponad 750 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie. To dwa razy więcej niż kraj ten sprzedawał pod koniec 2019 i przez większą część 2020 roku. Jak dotąd niepokoje zostały w dużej mierze opanowane i jest mało prawdopodobne, aby miały znaczący wpływ na produkcję lub eksport irańskiej ropy. Jednak dalsza eskalacja w najbliższych tygodniach może zakłócić tą działalność i przyczynić się do dużych strat w sektorze naftowo-gazowym.

Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell, skrytykował powszechne i nieproporcjonalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów oraz nakazał wypuszczenie aresztowanych.

Spoke w/@Amirabdolahian. Asked for accountability for death of #MashaAmini, to stop violence against demonstrators & to release those detained

Right to protest & free flow of information must be allowed. EU is considering all options

Also asked Iran to cooperate with @iaeaorg

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 6, 2022