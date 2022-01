Hakerzy chcą utrudnić inwazję na Ukrainę. Zaatakowali kolej na Białorusi

Haker. Źródło: freepik

Hakerzy z Białorusi zaszyfrowali serwery, bazy danych i stacje robocze tamtejszych kolei. Zakłócenie ruchu kolejowego może spowolnić wojska rosyjskie, które gromadzą się na Białorusi pod granicą z Ukrainą.

Grupa Cyber Partyzans stanowi swego rodzaju ruch oporu wobec prorosyjskich władz białoruskich. Tym razem zażądali uwolnienia 50 więźniów politycznych, którzy ich zdaniem potrzebują pomocy medycznej. Chcą również, aby wojska rosyjskie pozostały poza ich krajem.

We have encryption keys, and we are ready to return Belarusian Railroad's systems to normal mode. Our conditions:

🔺 Release of the 50 political prisoners who are most in need of medical assistance.

🔺Preventing the presence of Russian troops on the territory of #Belarus. https://t.co/QBf0vtcNbK

— Belarusian Cyber-Partisans (@cpartisans) January 24, 2022