Holendrzy zbudują cztery frachtowxe dla niemieckiej firmy

W ramach działań na rzecz zwiększenia zrównoważonego rozwoju swojej floty, niemiecka rodzinna firma żeglugowa Reederei Bernd Sibum zamówiła cztery hybrydowo-przygotowane frachtowce Combi Freighter (CF) 3850 od holenderskiej stoczni Damen Shipyards Group. Jednostki te zostaną zbudowane w chińskiej stoczni Damen Yichang, a proces projektowania i inżynierii odbędzie się w Drachten w Holandii. Dostawa planowana jest na początek 2026 roku.

Nowe statki o nośności 3,800 DWT będą miały 89,7 metra długości, 12,5 metra szerokości i 5,48 metra zanurzenia. Według Damen, platforma konstrukcyjna tych jednostek zapewni 30% wzrost efektywności paliwowej. Frachtowce będą gotowe do pracy na biopaliwach i przygotowane do instalacji technologii napędu wiatrowego.

Dodatkowo statki zostaną wyposażone w baterie wspierające pracę steru strumieniowego w operacjach portowych, co pozwoli na ograniczenie szczytowego zużycia energii. Jednostki będą także przystosowane do zasilania z akumulatorów i połączenia z zasilaniem z lądu, co ograniczy emisję zanieczyszczeń bez potrzeby dużych modyfikacji lub przestojów.

Bernd Sibum, dyrektor zarządzający Reederei Bernd Sibum, podkreślił, że współpraca z Damen Shipyards to ważny krok na drodze do dekarbonizacji floty, ale osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga dalszych wysiłków całej branży. Wezwał również porty do rozwoju infrastruktury lądowej, która umożliwi bardziej ekologiczne operacje.

Oprócz zamówienia Reederei Bernd Sibum, Damen planuje budowę czterech kolejnych statków o nośności 3,900 DWT. Dwa z nich trafią do niemieckiej firmy HS Schiffahrt, a dwa kolejne zasilą flotę jeszcze nieujawnionej organizacji. Wcześniej, belgijska firma Fast Lines Belgium zamówiła dwa CF 3850 wyposażone w system Triton Remote do monitorowania zużycia paliwa i emisji w czasie rzeczywistym.

Offshore energy / BiznesAlert.pl