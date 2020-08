Hulajnogi do poprawki. UOKiK stwierdza braki formalne i luki w prawie polskim Alert

Hulajnoga elektryczna. Źródło: Flickr

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej z mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego przeprowadzili kontrolę, której celem było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu elektrycznych deskorolek, hulajnóg i rowerów spełniają wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla użytkowników. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń.



Przedsiębiorcy, placówki i sprzedawcy

Zakres podmiotowy kontroli objął dwudziestu przedsiębiorców, w tym dziewięć placówek detalicznych, osiem sklepów wielkopowierzchniowych i trzech sprzedawców hurtowych. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował 41 rodzajów wyrobów. Kontrola prawidłowości wystawienia i dołączenia do

wyrobu deklaracji zgodności wykazała:

w 11 przypadkach niedołączenie deklaracji do wyrobu,

w 15 przypadkach jej nieprawidłowe sporządzenie (brak opisu maszyny, brak nazwy i adresu producenta, brak odniesienia do właściwej dyrektywy, niewskazanie norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE, brak danych osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela).

Kontrola zgodności z zasadniczymi wymaganiami wykazała:

w 32 przypadkach nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem),

w 28 przypadkach niewłaściwe oznakowanie maszyn (brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy).

Uchybienia formalne – będą kolejne kontrole

Kontrola sprzedaży niedrogowego, niepodlegających homologacji środka transportu, była pierwszą kontrolą tego typu wyrobów i wykazała wysoki odsetek nieprawidłowości, co świadczy o niskiej świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu. – Stwierdzone niezgodności miały charakter formalny i były możliwe do wyeliminowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych, należy jednak podkreślić, że np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn, może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń. Zatem prowadzenie regularnych kontroli w tym zakresie wydaje się uzasadnione – podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ponieważ elektryczne środki transportu niedrogowego pozwalają na jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h, skutki nieostrożnej jazdy mogą być bardzo groźne – zarówno dla osób z nich korzystających, jak również postronnych. – Pamiętać zatem należy o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej (kaski,ochraniacze), jak również zwracać uwagę na innych uczestników ruchu – podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualnie trwają prace nad nowelizacją przepisów o ruchu drogowym, mającą na celu uregulowanie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika – kierującego tym urządzeniem), określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Bartłomiej Sawicki