Będzie więcej pieniędzy na fotowoltaikę i nie tylko z Czystego Powietrza także na kredyt Alert

Nowa edycja programu Czyste Powietrze rusza trzeciego stycznia i zakłada nowe środki na budowę fotowoltaiki, termomodernizację oraz wymianę kopciuchów. Novum to Kredyt Czyste Powietrze.

Komin. Źródło: freepik

Będzie można złożyć jeden wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dopłatę do 6000 zł na fotowoltaikę o wartości do 15 000 zł.

Głęboka termomodernizacja wraz z wymianą kotła węglowego może zostać dofinansowana kwotą nawet 136 200 złotych bezzwrotną dotacją, z czego 1200 zł na audyt energetyczny pozwalający przyjąć odpowiednie parametry inwestycji tak, aby obniżyć zużycie energii i koszty na rachunkach. Do 22 000 złotych może zostać wydane na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, do 18 500 zł na kotłownię gazową, do 20 400 zł na kocioł na pellet drzewny i do 20 400 zł na instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także do 100 procent dofinansowania wymiany stolarki oraz docieplenia domu.

Program ma także uwzględniać możliwość kredytowania inwestycji w ramach tzw. Kredytu Czyste Powietrze wraz z dotacją za współpracą siedmiu banków komercyjnych. Dotacja może służyć częściowej spłacie rat. Bank Gospodarstwa Krajowego daje zabezpieczenia takim transakcjom. Dofinansowanie uwzględnia możliwość prefinansowania do 50 procent inwestycji.

Informacje na ten temat zostały przedstawione na spotkaniu w resorcie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego z użytkownikami Twittera.

Wojciech Jakóbik/Mikołaj Teperek