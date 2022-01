Indonezja zakazuje eksportu węgla do Chin, uderzając w ceny na rynku globalnym Alert

Flaga Indonezji

Na początku roku Indonezja zakazała eksportu węgla z powodu obaw, że niski poziom dostaw w krajowych elektrowniach mogą doprowadzić do powszechnych przerw w dostawach prądu. Kraj ten jest największym światowym eksporterem węgla energetycznego, eksportując w 2020 roku około 400 mln ton. Jego największymi klientami są Chiny, Indie, Japonia i Korea Południowa. Wskutek tej decyzji na światowych rynkach wzrosnąć mogą ceny węgla.

Eksport węgla z Indonezji

Indonezja prowadzi tzw. politykę obowiązku rynku wewnętrznego, zgodnie z którą sektor górniczy musi dostarczać 25 procent rocznej produkcji państwowemu koncernowi Perusahaan Listrik Negara po maksymalnej cenie 70 dolarów za tonę, czyli znacznie poniżej obecnych cen rynkowych. – Dlaczego wszyscy mają zakaz eksportu? To jest poza nami i jest tymczasowe. Jeśli zakaz nie zostanie wprowadzony w życie, prawie 20 elektrowni o mocy 10 850 megawatów zostanie wyłączonych. Jeśli nie zostaną podjęte działania strategiczne, może dojść do blackoutu – powiedział Ridwan Jamaludin, dyrektor generalny ds. minerałów i węgla w ministerstwie energii Indonezji. Dodał on, że dostawy węgla do elektrowni przez ostatnie miesiące były poniżej obowiązku rynku wewnętrznego, więc pod koniec roku „wystąpił deficyt zapasów węgla”.

Zakaz eksportu może spowodować wzrost światowych cen węgla w nadchodzących tygodniach w miarę spadku zapasów, natomiast klienci, którzy do tej pory kupowali węgiel z Indonezji, teraz mogą zacząć go sprowadzać z Rosji, Australii lub Mongolii. Z kolei w samej Indonezji wyższy niż prognozowano wzrost gospodarczy będzie się wiązał ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie – węgla, który dominuje w indonezyjskim miksie energetycznym; jego udział stanowi 60 procent. Ten wyspiarski kraj jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie.

Import węgla do Chin osiągnął najwyższy poziom w 2021 roku w listopadzie, gdy największy na świecie konsument tego surowca starał się zasilić swój system energetyczny, gdy rozpoczął się zimowy sezon grzewczy. Pekin nakazał również górnikom zwiększenie produkcji.

W sierpniu 2021 roku Indonezja zawiesiła eksport węgla z 34 firm wydobywczych, które według niej nie wywiązały się ze zobowiązań na rynku krajowym od stycznia do lipca ubiegłego roku.

Reuters/Michał Perzyński