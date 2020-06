IJ: Polskie spółki energetyczne zaczynają się zazieleniać (ANALIZA) Energetyka

Instytut Jagielloński zaprezentował kolejną odsłonę przeglądu wyników polskich spółek energetycznych w świetle ich wyceny giełdowej oraz uwarunkowań otoczenia. Analiza dotyczy okresu styczeń – grudzień 2019. Jej autorami są Marcin Roszkowski, Kamil Moskwik, Krystina Krupa oraz Maciej Gacki.

Wnioski z analizy

– Od połowy 2017 roku wycena giełdowa polskiej elektroenergetyki wykazuje trend spadkowy oraz pozostaje poniżej indeksu WIG. W obliczu zaostrzenia polityki energetyczno-klimatycznej UE, polska energetyka stoi przed wyzwaniem wypracowania nowych źródeł wartości; wydaje się, że w roku 2019 wyzwanie to zostało dostrzeżone, czego odzwierciedleniem było “zazielenienie” strategii polskich grup (w ślad np. za analogicznym kierunkiem strategicznym RWE/Innogy czy E.ON przyjętym w latach 2015-2016) – piszą eksperci Instytutu Jagiellońskiego.

– Rok 2019 upłynął pod znakiem silnych wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 (wyraz zaostrzenia polityki UE), co przełożyło się na wzrost kosztów wytwarzania ze źródeł opalanych węglem kamiennym (średnio o 23 procent) oraz gazem ziemnym (średnio o 16 procent), oraz na wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w Polsce (średnio o 27 procent) – czytamy w analizie.

– Powyższe zależności przełożyły się na wzrost średniej marży jednostkowej na wytwarzaniu energii elektrycznej (clean dark spread oraz clean spark spread), co – pomimo spadku wolumenów produkcji grup – doprowadziło do wzrostu wyników EBITDA obszaru wytwarzania (poza Energą). Wzrost cen hurtowych w Polsce przełożył się jednocześnie na wzrost importu energii z zagranicy (z uwagi na wyższe poziomy cen energii w Polsce niż w krajach ościennych), co znalazło wyraz we wspomnianych powyżej spadkach wolumenów wytwarzania – czytamy.

– O ile grupy wykazały wzrost przychodów (z uwagi na wzrost cen oraz otrzymane rekompensaty) oraz wzrost wyniku EBITDA, na ich EBIT oraz wynik netto negatywnie wpłynęły odpisy z tytułu utraty wartości aktywów wytwórczych (łącznie ok. 9,6 mld PLN). Istotnym wydarzeniem roku 2020 jest pandemia COVID-19 oraz jej potencjalny wpływ na polską elektroenergetykę – piszą eksperci.

Całość analizy dostępna jest tutaj.

Źródło: Instytut Jagielloński, opracowanie: Michał Perzyński