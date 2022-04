IPCC: Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery jest niezbędne do uniknięcia katastrofy klimatycznej Alert

Elektrownia Kozienice. Fot. BiznesAlert

Zgodnie z raportem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych przy ONZ, wychwytywanie i magazynowanie CO2 z atmosfery jest konieczne w celu uniknięcia katastrofy klimatycznej, jednak i ten sposób nie jest pozbawiony wad.

Magazynowanie CO2 może odbywać się na dwa sposoby – naturalny, poprzez sadzenie drzew i odpowiedzialną politykę rolną oraz mechaniczny, za sprawą urządzeń wychwytujących gaz cieplarniany i magazynujący go pod ziemią. W raporcie wyraźnie stwierdzono, że najpilniejszym zadaniem jest bezpośrednie ograniczenie emisji o 43 procent w ciągu najbliższej dekady. Uznano jednak również potrzebę usuwania dwutlenku węgla, aby pomóc w rozwiązaniu problemu emisji, które są niezwykle trudne do wyeliminowania, np. w procesach przemysłowych.

Jednak według badaczy, technologie służące do wychwytywania CO2 nie są do końca sprawdzone, co oznacza, że trudno określić ich ostateczny wpływ na poprawę jakości atmosfery.

Problemem, który dostrzega IPCC, jest również wzrost konsumpcji energii potrzebnej do napędzania urządzeń do wychwytywania CO2. Według raportu, wychwytywanie 10 Gigaton CO2 z atmosfery rocznie – taki poziom zapisany jest na 2100 rok, wymagałaby połowy globalnej produkcji energii elektrycznej, co również mogłoby mieć negatywny skutek na klimat.

Financial Times/Mariusz Marszałkowski