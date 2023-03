Czy Iran pozyska bombę atomową? Zachód nie rozstrzyga Alert

Wall Street Journal donosi, że europejscy sojusznicy USA domagają się potępienia Iranu za wzbogacenie urany do poziomu, który może pozwolić na pozyskanie broni atomowej. USA się wahają.

Flaga Iranu. Źródło: Flickr

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w tym tygodniu, że Iran wzbogacił uran do około 84 procent. 90 procent wystarczy do wyprodukowania paliwa jądrowego potrzebnego do budowy bomby atomowej.

To zagrożenie dla rozmów o powrocie do porozumienia nuklearnego JCPOA wysadzonego rejteradą USA pod wodzą Donalda Trumpa w 2015 roku. Zachód rozważa powrót do układu lub wynegocjowanie nowego, ale wieści MAEA mogą uniemżliwić dalsze rozmowy, choć Iran przekonuje, że wzbogacenie uranu do tak wysokiego stopnia nie było celowe. MAEA potwierdza, że Teheran nie gromadził tak wzbogaconego paliwa, a zakład w Fordow nadal produkuje uran wzbogacony do ustalonych 60 procent.

Wielka Brytania, Francja i Niemcy chciały zablokować udział Iranu w radzie dyrektorów MAEA zaplanowanej na przyszły tydzień, ale USA nie są przekonane, w oczekiwaniu na rozstrzygające dane agencji.

Wall Street Journal/Wojciech Jakóbik