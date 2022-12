Iran straszy wojskiem w wąskim gardle dostaw ropy na globalny rynek Alert

Irańczycy przeprowadzili ćwiczenia wojskowe w pobliżu Cieśniny Ormuz przez którą przepływa 25 procent morskich dostaw ropy na świecie.

Tankowiec. Fot. Wikimedia Commons

Ćwiczenia o kryptonimie Zolfaghar-1401 uwzględniały ruchy floty oraz dronów w celu przetestowania gromadzenia informacji o siłach przeciwnika oraz rekonesansu. W przeszłości we wspomnianej cieśninie dochodziło do incydentów, które miały okresowy wpływ na ceny ropy przez obawy inwestorów o problemy z dostawami.

Iran nie doszedł wciąż do porozumienia z Zachodem o powrocie do kontroli jego programu nuklearnego w celu zapewnienia, że nie prowadzi do pozyskania broni jądrowej. Porozumienie nuklearne z którego USA wycofały się w 2015 roku nie zostało zastąpione nowym, a negocjacje stanęły w martwym punkcie. Napięcie rośnie wobec protestów w Iranie na rzecz praw kobiet oraz przeciwko reżimowi w Teheranie. Sankcje wobec Iranu obejmują między innymi dostawy ropy oraz płatności w rublach.

Reuters/Wojciech Jakóbik