Wielka flotylla tankowców płynie z Iranu do Wenezueli. Co zrobią USA? Alert

Gazeta wojskowa Stars and Stripes oraz agencja Bloomberg informują, że Iran wysyła do Wenezueli największą flotę tankowców w historii. Robi to by wesprzeć reżim w Caracas, który zwyciężył ostatnio wybory parlamentarne nie bacząc na sankcje USA, które zakazują mu eksportu ropy.

Powyższe media donoszą, że Iran wysłał co najmniej dziesięć tankowców do Wenezueli, aby wesprzeć jej gospodarkę doświadczoną niedoborami paliwa. To szczególnie ważne ze względu na niepokoje społeczne wywołane kryzysem gospodarczym w dużym stopniu wynikającym ze spadku cen ropy i zależności budżetu wenezuelskiego od jej sprzedaży, a także niewydolności sektora rafineryjnego. Wenezuelczycy głosowali w wyborach parlamentarnych w niedzielę, szóstego grudnia. Zwyciężyła w nich koalicja pod wodzą rządzącego Nicolasa Maduro, ale opozycja kwestionuje ich standardy.

Flotylla ta może spotkać się z U.S. Navy w pobliżu Wysp Karaibskich i może wówczas dojść do próby jej przechwycenia. Amerykanie zdołali zatrzymać dostawę ropy irańskiej do Wenezueli w sierpniu 2020 roku, uniemożliwiając dostarczenie ponad 1,1 mln baryłek ropy, która została potem sprzedana na aukcji. Sankcje amerykańskie wobec Iranu wykluczają eksport ropy i transakcje w dolarach.

Administracja Joe Bidena rozpoczynająca pracę w styczniu może dążyć do ponownego zbliżenia i wejścia USA do porozumienia nuklearnego, ale póki co przepisy wprowadzone przez ustępującego Donalda Trumpa pozostają w mocy.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik