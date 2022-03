Iran informuje o fiasku sabotażu przeciwko instalacji nuklearnej Alert

Irańska Gwardia Strażników Rewolucji poinformowała, że udało się zapobiec sabotażowi w ośrodku nuklearnym Fordow. Siły irańskie zlikwidowały grupę sabotażystów, których celem było dokonanie aktu dywersji w zakładzie.

Irańska agencja prasowa Tasnim twierdzi, że siły irańskie zlikwidowały grupę sabotażystów, których celem było dokonanie aktu dywersji w zakładzie. Do zdarzenia miało dojść w przeddzień Nowruz – nowego roku w kalendarzu perskim, który przypada 20 marca. Na chwilę obecną nie podano więcej informacji o domniemanym sabotażu.

Iran często informuje o próbach bądź udanych sabotażach swoich instalacji nuklearnych. Ostatnie takie zdarzenie zostało odnotowane latem 2021 roku, gdy siły irańskie zatrzymały trzy osoby pod zarzutem sabotowania elektrowni dostarczającej energię do Teheranu. W kwietniu 2021 roku w obiekcie jądrowym w Natanz doszło do poważnego wypadku i wybuchu. Wtedy również o sabotaż oskarżono siły zewnętrzne.

Fordow to zakład wzbogacania uranu. Instalacja jest położona 150 km na północ od Teheranu na głębokości 80 metrów pod masywem skalnym. W Fordow ma się znajdować 2840 wirówek gazowych do wzbogacania uranu. Iran twierdzi, że wzbogaca uran do poziomu maksymalnie 20 procent w celach medycznych i naukowych, jednak USA i Izrael uważają, że celem Irańczyków jest wzbogacenie uranu do poziomu 90 procent, co da im możliwość budowy broni jądrowej.

Tasnim/Mariusz Marszałkowski