Iran deklaruje, że jego zdolność do wzbogacenia uranu nie podlega negocjacjom

Iran przekazał, że kwestia wzbogacania przez niego uranu nie podlega negocjacjom. Stany Zjednoczone chcą by Teheran zaprzestała wzbogacania uranu powyżej określonego poziomu, gwarantującego wykorzystania go tylko w celach pokojowych.

Iran przekazał, że „nie da się wciągnąć w negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi” na temat zdolności do wzbogacenia uranu. Tamtejszy minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi odniósł się do sobotnich rozmów obu państw w Omanie, stwierdził, że oświadczenia Steva Witkoffa, specjalnego wysłannika USA na Bliski Wschód, były wzajemnie sprzeczne.

– Witkoff złożył kilka różnych oświadczeń, prawdziwe stanowisko stanie się jasne przy stole negocjacyjnym – powiedział cytowany przez Financial Post.

Dodał, że Stany Zjednoczone nie osiągnął sukcesu przez presję. Zdaniem ministra jeżeli przekazy dalej będą sprzeczne, to negocjacje będą trudne.

Witkoff w wywiadzie przekazał, że USA chcą, by Iran nie wzbogacał uranu powyżej poziomu 3,67 procent. Następnie za pomocą mediów społecznościowych przekazał, że umowa między oboma państwami zostanie zawarta tylko „gdy będzie to umowa Trumpa”. Stwierdził również, że Teheran musi przerwać program wzbogacania uranu oraz uzbrojenia.

Wzbogacanie uranu, kość niezgody

USA w 2015 roku podpisał porozumienie, w myśl którego zobowiązał się ograniczać wzbogacenie uranu do poziomu uniemożliwiającego produkcję broni jądrowej, a który wystarczy do napędzania reaktorów. Donald Trump podczas pierwszej kadencji wycofał się z porozumienia, Teheran rozpoczął wtedy zwiększanie wzbogacania uranu, obecnie posiada zasoby surowca wzbogacone do 60 procent. Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej czyni to je technicznie nie do odróżnienia od uranu przeznaczonego do celów wojskowych.

Trump groził Iranowi, że jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to znajdzie się „w wielkim niebezpieczeństwie”.

Czy Iran może zrobić broń atomową?

Potencjał Iranu do użycia uranu przy produkcji broni nuklearnej komentował w Biznes Alert doktor Marcin Andrzej Piotrowski z PISM.

– Obecnie Iran gromadzi i pracuje nad uranem, który w większości jest wzbogacony do 20 procent, a tylko w niewielkich ilościach do 60 procent. Według obliczeń ekspertów, ilości uranu posiadanego przez Iran po jego wzbogaceniu do poziomu 90 procent pozwoliłaby na zbudowanie około 15 lub 16 głowic o mocy 15-20 kiloton. Jedna taka głowica to odpowiednik mocy bomby zrzuconej na Hiroszimę – powiedział.

– Jednak […] nowa szefowa wywiadu USA wypowiedziała się tak jak jej poprzednicy, że Iran nie wznowił prac nad głowicą. Na dziś podzielam tę ocenę – zauważył rozmówca Biznes Alert.

Bloomberg / Financial Post / Biznes Alert / Marcin Karwowski