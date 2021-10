Jabłoński: Polska będzie walczyć o uchylenie kary za Kopalnię Turów Energetyka

Kopalnia Turów. Fot. Polska Grupa Energetyczna

– Będziemy walczyć o to, żeby kara nałożona przez TSUE w związku z działalnością Kopalni Turów została uchylona. Sądzę, że w niedługim czasie pojawią się szczegóły – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z Radiem Wnet.

Wiceminister Jabłoński w rozmowie z Radiem Wnet został zapytany o to, czy droga do rozmów bilateralnych o Kopalni Turów jest już zamknięta. – My byśmy bardzo chcieli rozmawiać, ale mamy wrażenie, że strona czeska po prostu w tej chwili podjęła decyzję, że nie chce tego robić. Trudno powiedzieć co będzie po wyborach w Czechach – powiedział.

Wiceminister skomentował również samą decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Do tej pory nigdy się nic takiego w orzecznictwie Trybunału nie zdarzyło. Będziemy walczyć o to, żeby te kary zostały uchylone – zapowiedział.

Dziennik Gazeta Prawna/Wnet/Jędrzej Stachura