Jacek Kurski będzie miał swój program na antenie telewizji wPolsce24

Od stycznia 2025 roku Jacek Kurski będzie miał swój program z bieżącym komentarzem na antenie telewizji wPolsce24 – potwierdził publicysta tej stacji Michał Karnowski w rozmowie z Media Alertem.

Na antenie telewizji wPolsce24 w piątek przypominano i analizowano wydarzenia sprzed roku, kiedy rząd Donalda Tuska bezprawnie przejął media publiczne.

Rok temu do TVP, PR i PAP rząd zaczął bezprawnie przejmować media publiczne. 20 grudnia 2023 r. do siedzib mediów publicznych zaczęli brutalnie wchodzić ochroniarze wynajęci przez nielegalnie wybranych szefów TVP, PR i PAP. O 11.18 wyłączono sygnał TVP Info. Potem niemożliwy był także odbiór programów infromacyjnych w m.in. w TVP1, TVP2, TVP Polonia oraz programów lokalnych w 16 oddziałach regionalnych TVP. Przerwa trwała kilkanaście dni.

Nadajniki, które wyłączono służą także jako tzw. źródła awaryjne dla wojska. Są one wykorzystywane podczas ćwiczeń i konfliktów zbrojnych jako awaryjne urządzenia służące do publikacji komunikatów o zagrożeniach. W grudniu 2023 r. – kiedy to rząd postanowił po raz pierwszy od wprowadzenia przez stanu wojennnego w 1981 r. wyłączyć nadajniki TVP – trwała inwazja rosyjska na Ukrainę (rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa do teraz).

Rok bezprawia w mediach

„Chcemy, aby nikt nie zapomniał o tych nielegalnych działaniach rządu wobec mediów publicznych. Pragniemy pokazać, jak dużo nasi Widzowie mogą zobaczyć z dawnej prawidziwej TVP sprzed roku u nas. W TVP pracowało wielu z naszych dziennikarzy. Teraz są oni na antenie telewizji wPolsce24. To swoiste podsumowanie konferencji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pod tytułem <<Zbrodnia bez kary. 'Likwidacja’ mediów publicznych w Polsce w latach 2023 -2024>>” – podkreślił Karnowski.

W piątek poinformowano również, że od stycznia przyszłego roku na antenie wPolsce24 swój program będzie Jacek Kurski, polityk prawicy i prezes TVP w latach 2016 – 2022.

Polityczny komentarz Jacka Kurskiego

„To będzie ekskluzywny komentarz tego polityka w barwnej, mam nadzieję, formie” – zapewnił Michał Karnowski z telewizji wPolsce24.

Z widzami i zespołem telewizji wPolsce24 przywitał się już w piątek Jacek Kurski: „Witam Kochani, dziękuję, że tutaj jesteście. Warunkiem wolności jest prawda. Tę prawdę od roku koalicja, która rządzi Polską, próbuje zabić. Jestem dumny i szczęśliwy, że ta wspaniała wspólnota, którą udało się zbudować przez kilka lat wolnej TVP. Kwiat tych ludzi, którzy budowali tę wspólnotę, jest dzisiaj w wPolsce24. Dziękuje, że tutaj jesteście. Bądźmy razem. Prawda zwycięży, Polska będzie wolna” – powiedział Kurski.

Były prezes TVP nawiązał do swoich zawodowych początków. „Dziennikarstwo to mój pierwszy zawód. Uprawiam go od szesnastego roku życia, od stanu wojennego, od prasy podziemnej, więc jestem z natury i ducha dziennikarzem. To będą analizy, myślę bardzo interesujące, kampanijne, polityka w takim wydaniu insiderskim” – zapewnił Jacek Kurski na antenie wPolsce24.

hub/ MA/ BA/ wPolsce24