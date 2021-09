Jak pogodzić innowacje z cyberbezpieczeństwem. Polski sektor energetyczny próbuje to zrobić (RELACJA) Bezpieczeństwo

Logo CYBERSEC. Fot. CYBERSEC

Konferencja Cybersec CEE: Regions & Cities w Krynicy-Zdrój była okazją do dyskusji o cyberbezpieczeństwie energetyki oraz innowacjach, które pozwolą jej przejść przez proces transformacji energetycznej.

Paweł Śliwa, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej, mówił o zagrożeniach cybernetycznych dla energetyki. – Musimy bacznie przyglądać się nowym technologiom podsyłanym przez świat. Innowacje przychodzące z zewnątrz trafiają do systemu IT, który jest pod opieką PGE Systemy. Tworzymy systemy wyspowe chroniące przed wyciekiem informacji. Chcemy napędzać biznes, ale z drugiej strony mamy zawsze z tyłu głowy bezpieczeństwo naszych klientów – mówił.

– Podmioty dokonujące cyberataku to często złodzieje. Wysyłają maile z wezwaniem do zapłaty na małe kwoty, po kilka złotych. One znajdują się poniżej progu bólu. Niektórzy się na to dają złapać. Potem nikt się nie zwraca o wyjaśnienie. To problem globalny – podsumował Śliwa.

Patryk Demski, wiceprezes Taurona do spraw strategii. – Innowacje nie polegają na gonieniu tych, którzy są na przodzie peletonu. Zostaje wtedy zadyszka, a i tak nie udaje się dogonić rywali – mówił. Jego zdaniem warto inwestować w start-upy i oferować im pieniądze za wiedzę. – Otrzymujemy od nich odpowiedzi technologiczne, bo nie są obarczone balastem ochrony bezpieczeństwa energetycznego. Podpowiadają nam jak zmieniać sposób działania – powiedział Demski.

– Spółki skarbu państwa oprócz wielu zalet, mają jedną wadę, czyli dużą bezwładność. Decyzja o zwrocie była trudna, ale jego wdrożenie jest jeszcze trudniejsze. Jesteśmy uczestnikami rynku, ale mamy obowiązki regulacyjne. Nie wszystko nam wolno. Oprócz elementów biznesowych są te z zakresu bezpieczeństwa. Mimo to w zeszłym roku zgłosiliśmy pięć patentów – mówił przedstawiciel Taurona. – Zupełnie nie rozumiem czemu Tauron nie miałby sprzedawać internetu, skoro i tak udostępnia wiązkę energii na te potrzeby już teraz. Musimy być smart i uciekać przed zagrożeniami, ale nie bojąc się ingerencji w nasz podstawowy biznes.

– Orlen chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku – przypomniała Patrycja Panasiuk, zastępca dyrektora ds. strategii, innowacji oraz relacji inwestorskich PKN Orlen. – W naszej strategii planowaliśmy do 2030 roku zainwestować 140 mld złotych między innymi w nowe modele biznesowe oparte na trzech filarach. Będziemy inwestować między innymi w cyfryzację rafinerii – dodała. Mówiła także o magazynowaniu energii i elektromobilności.

– PGNiG chce się zamienić w koncern multienergetyczny – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG ds. innowacji. – Optymalizujemy działalność poprzez smart grid w celu lepszego rozpoznania złóż. Ważna jest skuteczność, czyli poszukiwanie i wydobywanie tam, gdzie faktycznie występują zasoby.