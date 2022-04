Jak przetrwać kryzys energetyczny we własnym domu? Spięcie Energetyka

Kryzys energetyczny uderzy w portfele Polaków, a najbiedniejsi zostaną dotknięci najmocniej. Nie będzie im również łatwo ograniczyć koszty, dlatego zasługują na pomoc. Był to temat kolejnego Spięcia BiznesAlert.pl, w którym wystąpili Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski.

– Jeżeli ktoś ma środki, to kryzys energetyczny będzie dla nie wyglądał następująco: przykręci termostat, dopłaci za rachunki kilkaset złotych i to wszystko. Może tego w ogóle nie odczuć – mówi Wojciech Jakóbik. – Jednakże do rozstrzygnięcia jest jak pomóc ludziom, którzy nie mają pieniędzy i przy rekordowych cenach surowców, rekordowej inflacji i stopach procentowych najwyższych od lat mogą sobie nie poradzić.

– Czeka nas nie tylko kryzys energetyczny, ale i gospodarczy, a za miedzą mamy kryzys militarny. To nie są żarty – podsumował Jakóbik.

Ten proces musi być ewolucją a nie rewolucją. Jeśli chcemy szybko docieplić dom i wykonać inwestycje w energetyce to po pierwsze, to będzie dużo kosztowac, a po drugie niekoniecznie się zwróci. Potrzebne jest odpowiednie przygotowanie – mówił Mariusz Marszałkowski. – Proponowane są kredyty na OZE i pompy ciepła. Przy tak wysokich stopach procentowych te koszty będą dodatkowo rosnąć, także przez rosnącą inflację – dodał.

