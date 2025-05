Jak wybrać swoje pierwsze konto bankowe? Przewodnik po kontach bankowych dla młodzieży

Różnorodność kont osobistych proponowanych przez banki jest ogromna. Zanim zdecydujesz się na uruchomienie pierwszego rachunku dla niepełnoletniej osoby, dokładnie przeanalizuj szczegółowe warunki prowadzenia konta wraz z możliwościami, jakie daje użytkownikom. Jak więc założyć konto dla nastolatka? Co warto sprawdzić? Dowiedz się więcej!

Co oferuje konto bankowe dla młodzieży?

Młodzieżowe konto bankowe to takie, które przede wszystkim da się prowadzić praktycznie przy zerowych kosztach oraz z zachowaniem pełnej funkcjonalności – podobnie jak w przypadku standardowego konta osobistego.

W praktyce konto w banku dla młodzieży to takie, które umożliwia:

przechowywanie oszczędności w bezpieczny sposób;

wygodne płatności internetowe, zbliżeniowe i mobilne;

łatwiejsze zarządzanie własnym budżetem.

To także dobra okazja, aby uczyć młodzież w kontekście odpowiedzialności finansowej. Własne VeloKonto od 18 do 26 lat lub typowy rachunek bankowy dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat może przyczynić się do poprawy świadomości małoletnich osób na temat zarządzania własnym budżetem.

Funkcjonalne konto bankowe dla młodej osoby pozwala realizować przelewy krajowe w bankowości mobilnej i internetowej, przelewy wewnętrzne, a także na wypłaty z bankomatów na terenie całej Polski. Atutem rachunków bankowych dla młodzieży jest też nieograniczony dostęp do konta oszczędnościowego – to korzystne rozwiązanie ułatwiające odkładanie zaoszczędzonych środków.

Jak wybrać odpowiednie konto dla młodego użytkownika?

Wbrew pozorom to wcale nie takie trudne, jak mogłoby się wydawać. W momencie ustalania, jakie konto dla nastolatka będzie optymalnym wyborem, powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników:

koszty prowadzenia rachunku bankowego;

dostępne funkcjonalności konta;

możliwości oszczędzania bezpośrednio z poziomu bankowości elektronicznej lub mobilnej;

warunki uruchomienia rachunku dla młodej osoby.

Postaraj się też sprawdzić tabelę opłat i prowizji. Taki dokument zawsze będzie dołączony do umowy o prowadzenie rachunku bankowego. W ten sposób łatwo ocenisz, z jakimi kosztami wiąże się założenie konta dla młodej osoby.

Przed wizytą w banku postaraj się też sprawdzić, jakie warunki stawia instytucja wobec nowych klientów bankowości. W przypadku młodych osób wiekiem granicznym jest 13 lat. Od tego momentu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego można uruchomić konto dla nieletniej osoby.

Jak założyć konto młodzieżowe?

Założenie rachunku bankowego dla młodej osoby jest dość proste. Nowoczesne technologie mocno wpływają na bankowość elektroniczną. Dzięki temu potencjalnie zainteresowane osoby mogą uruchomić konto i podpisać umowę zarówno przez internet, jak i w wybranej placówce banku.

A zatem jak założyć konto dla nastolatka? Zacznij od ustalenia potrzeb, weryfikacji warunków proponowanej oferty przez bank, a następnie wybierz sposób komunikacji z instytucją finansową.

Całą procedurę przejdziesz w kilku krokach:

Wybierz najwygodniejszą formę kontaktu z bankiem – selfie z aplikacji mobilnej, mObywatel, logowanie przez inny bank albo wysyłka umowy o prowadzenie rachunku firmą kurierską. Możesz wybrać sposób załatwienia sprawy online z wykorzystaniem mDowodu osobistego w aplikacji mObywatel1. Do tego potrzebujesz tylko smartfona i aktywnej aplikacji. Następnie potwierdź swoją tożsamość i uzupełnij podstawowe dane potrzebne do wysłania wniosku. Podpisz umowę z bankiem. Zrobisz to poprzez wprowadzenie kodu SMS w odpowiednim polu formularza umowy. Na koniec otrzymasz na adres e-mail login do bankowości internetowej wraz z informacją, jak aktywować konto. Najczęściej odbywa się to kodem SMS.

Przed finalnym podpisaniem umowy postaraj się dokładnie przeanalizować regulamin prowadzenia rachunku bankowego, warunki ewentualnej promocji oraz tabelę opłat i prowizji.

Dokumentacja i wymagania przy zakładaniu konta młodzieżowego

Do uruchomienia pierwszego konta bankowego dla młodych osób nie potrzebujesz wielu dokumentów. Wystarczy aktualny dokument tożsamości i prawidłowo wypełniony wniosek do banku.

Do założenia młodzieżowego rachunku bankowego nie są wymagane regularne miesięczne wpływy ani umowa o pracę.

W przypadku zakładania konta dla osób poniżej 18. roku życia potrzebujesz pisemnej zgody opiekuna prawnego lub rodzica – oczywiście wraz z jego dowodem tożsamości (w tym przypadku najczęściej dostępną opcją na założenie rachunku jest wizyta w placówce bankowej).

Otwieranie konta młodzieżowego online

W praktyce jest wiele opcji, aby uruchomić zupełnie nowy rachunek bankowy. W przypadku młodzieżowego konta bankowego wszelkie formalności da się załatwić przez internet. Aby przejść przez całą procedurę, potrzebujesz, np. konta bankowego w innej instytucji finansowej, selfie wykonanego w bankowej aplikacji mobilnej wraz z dokumentem tożsamości lub dostęp do aplikacji mObywatel.

Procedura zakładania konta w banku jest prosta, szczególnie jeśli wszystko załatwiasz online. Proces nie zajmie Ci więcej niż kilka minut, a nowy rachunek będzie dostępny niemalże od ręki.

Nawet karta płatnicza może być dostępna od razu – w wersji wirtualnej. Wtedy młoda osoba może realizować płatności zbliżeniowe i mobilne praktycznie bez żadnych ograniczeń – oprócz tych dotyczących limitów kwotowych i ilościowych dla transakcji w obrębie konta dla młodych.

Jak wybrać najlepsze konto bankowe dla młodzieży? Podsumowanie

Jeśli już wiesz, jakie konto dla nastolatka będzie odpowiednie i jak je złożyć, to połowa sukcesu za Tobą. Nie pozostaje Ci nic innego, jak udać się do banku lub załatwić wszystkie formalności przez internet. W momencie podpisywania umowy przeanalizuj podstawowe parametry rachunku takie, jak opłaty za prowadzenie konta, dostęp do bankomatów i wpłatomatów, a także dostępne media komunikacji, np. bankowość elektroniczna i mobilna.

Przed podjęciem decyzji zastanów się, jak często konto będzie wykorzystywane i jakie usługi najbardziej przydadzą się młodej osobie. Wybierz takie konto, które zapewni wygodny dostęp do pieniędzy i nie narazi na niepotrzebne opłaty.

Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

