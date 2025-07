Japonia przedłuża żywotność swoich elektrowni jądrowych

Na początku czerwca 2025 roku w Japonii weszło prawo umożliwiające reaktorom jądrowym działanie dłużej niż 60 lat. Ustawa zastępuje przepisy, zezwalające na eksploatację reaktorów przez okres do 40 lat, znosząc limit nałożony po kryzysie w Fukushimie, która została wywołana przez potężne trzęsienie ziemi i tsunami w marcu 2011 roku.

Obecnie japoński rząd postrzega energię z atomu jako kluczową dla miksu energetycznego kraju. Energia jądrowa wspomogłaby także cele klimatyczne, ponieważ obecnie Japonia jest piątym co do wielkości emitentem dwutlenku węgla, za Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Indiami i Rosją. Zdaniem portalu Climate Home News nie wszystkim podoba się ta decyzja, ponieważ niektórzy lokalni mieszkańcy i rdzenni mieszkańcy Ajnowie nie chcą, aby odpady jądrowe były przechowywane w ich pobliżu.

Odstąpienie od polityki antyatomowej

Według japońskiego dziennika The Mainichi, ministerstwo gospodarki, handlu i przemysłu oceni okresy przedłużenia reaktorów jądrowych powyżej 60 lat. Operatorzy elektrowni jądrowych, które działają od 30 lat lub dłużej, muszą sporządzać długoterminowe plany zarządzania obiektami co najmniej co 10 lat i uzyskiwać zgodę Urzędu Regulacji Jądrowej. Następnie regulator oceni solidność reaktorów jądrowych i betonu stosowanego w takich obiektach, a także wykonalność planów operatorów, dotyczących rozwiązania problemu niedoborów części. Japoński dziennik przypomina także, że ustawodawstwo zostało uchwalone w 2023 roku po tym, jak rząd kierowany przez ówczesnego premiera Fumio Kishidę odstąpił od poprzedniej polityki zmniejszenia zależności od energii jądrowej. Argumentował to wtedy mówiąc, że w 2022 roku kraj w pełni wykorzysta elektrownie jądrowe do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowym argumentem była potrzeba osiągnięcia stabilnych dostaw energii w obliczu wojny w Ukrainie.

Powrót do energii jądrowej

W chwili obecnej ta czwarta co do wielkości gospodarka świata dąży do neutralności węglowej do 2050 roku, ale pozostaje silnie uzależniona od paliw kopalnych, częściowo dlatego, że wiele reaktorów jądrowych zostało zamkniętych po Fukushimie w 2011 roku. Zdaniem Francuskiej Agencji Prasowej (AFP), japoński rząd planuje zwiększyć swoją zależność od energii jądrowej, w szczególności w celu zaspokojenia rosnącego popytu na energię dzięki sztucznej inteligencji i mikroprocesorom.

Ustawa obejmuje również środki, mające na celu wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa w starzejących się elektrowniach. Poza tym ma też docelowo pomóc Japonii lepiej radzić sobie z niedoborami energii elektrycznej, po tym jak inwazja Rosji na Ukrainę wywołała turbulencje na rynku energii. Według AFP, energia jądrowa będzie stanowić około 20 procent dostaw energii w Japonii do 2040 roku, w porównaniu do 5,6 procent w 2022 roku. W lutym Japonia zobowiązała się również do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 60 procent w ciągu następnej dekady, w porównaniu z poziomem z 2013 roku.

Kwestia odpadów jądrowych

W artykule autorstwa Chermaine Lee, opublikowanym 6 lipca 2025 roku na portalu Climate Home News, autorka przytacza opinię badacza polityki klimatycznej w New Climate Institute – Takeshi Kuramochi. Nazwał on kwestię odpadów jądrowych „showstopperem” dla rozwoju jądrowego. Dodał, że „jeśli Japonia nie osiągnie swoich celów nuklearnych, prawdopodobnie skorzysta z paliw kopalnych, aby wypełnić lukę, ponieważ kraj ten jest bardzo powolny we wdrażaniu energii odnawialnej”. Autorka tekstu, zwraca także uwagę, że „po zużyciu należy pozbyć się prętów uranu, które wytwarzają energię jądrową.

Zużyte pręty są wysoce radioaktywne i gorące, więc są zwykle zakopywane – na stałe – głęboko pod ziemię.” Kontrowersje wzbudza fakt, że japońskie odpady są obecnie przechowywane w tymczasowym obiekcie na głównej wyspie w prefekturze Aomori – pomimo pewnego lokalnego sprzeciwu. Obiekt ten może pomieścić odpady tylko przez 50 lat, a od 2023 roku 80 procent jego powierzchni magazynowej jest zapełniona. Magazynowanie odpadów jądrowych jest również kontrowersyjne wśród rdzennych mieszkańców Hokkaido – Ajnów. Japoński muzyk z ludu Ajnów – Oki Kano, stwierdził w jednym z wywiadów, że odpady jądrowe są uważane za „truciznę” w filozofii Ajnów, która dąży do równowagi między człowiekiem a naturą.

Marcin Jóźwicki