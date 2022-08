Japonia chce mieć w gotowości dziewięć reaktorów jądrowych, aby przetrwać zimę Alert

Japonia mierzy się z niewystarczającą ilością energii w okresie letnim i zimowym. Premier Japonii Fumio Kishida poprosił o udostępnienie dziewięciu reaktorów jądrowych, aby walczyć z kryzysem energetycznym.



Elektrownia jądrowa Takahama w Japonii. Fot. Wikimedia Commons

Elektrownie jądrowe muszą być gotowe do zimy

Premier Japonii Fumio Kishida powiedział, że poprosił o udostępnienie aż dziewięciu reaktorów jądrowych, które będą gotowe do pracy tej zimy, aby pomóc w możliwym kryzysie energetycznym.

– Istnieją obawy dotyczące niedoboru mocy, mogące pojawić się tej zimy – powiedział Kishida na konferencji prasowej w czwartek. – Musimy temu zapobiec – dodał.

Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uruchomić dziewięć reaktorów gotowych do pracy zimą tego roku, które mogą pokryć około 10 procent zużycia energii w Japonii, powiedział Kishida. Jest to zgodne z planami regionalnych zakładów użyteczności publicznej, których celem jest, aby wiele reaktorów wytwarzało energię elektryczną, gdy nadejdą zimniejsze dni.

Ograniczenia w dostawach energii

Japonia zmaga się z ograniczonymi dostawami energii z powodu ekstremalnych warunków pogodowych występujących na terenie jej kraju, wycofania z użytku starszych elektrowni i opóźnień w ponownym uruchomieniu reaktorów jądrowych, które zostały zamknięte po katastrofie jądrowej w Fukushimie w 2011 roku. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Japonia odcina się również od korzystania ze źródeł energii pochodzących z Rosji.

Lato jest trudne, a zima będzie jeszcze cięższa

Podczas gdy Japonia już teraz boryka się z problemami związanymi z dostawami energii, które występują trakcie lata, oczekuje się, że nadchodząca zima będzie jeszcze trudniejsza do zapewnienia wystarczających jej ilości.

Opóźnienia w uruchomianiu reaktorów jądrowych

Kishida zaostrza swoje stanowisko dotyczące energii jądrowej, żądając szybszego, ponownego uruchomienia obiektów, które przeszły przeglądy bezpieczeństwa. Jednak rząd centralny Japonii ma niewielkie możliwości, aby faktycznie nakazać zakładowi wznowienie działalności, ponieważ istnieje rygorystyczny proces regulacyjny.

Dziesięć z 33 sprawnych japońskich reaktorów jądrowych zostało ponownie uruchomionych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa po katastrofie z Fukushimy w 2011 roku, lecz niektóre są wyłączone z powodu konserwacji. Kolejne siedem jednostek dostało zezwolenie od krajowej kontroli jądrowej na wznowienie działalności, ale nie zostały jeszcze uruchomione z powodu wymaganych modernizacji lub braku lokalnego wsparcia.

Bloomberg/Jakub Sadowski