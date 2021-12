Japonii grozi kryzys dostaw frytek Alert

Frytki. Fot. Freepik

Świat debatuje o wojnie technologicznej o półprzewodniki do chipów w dobie kryzysu dostaw wszystkiego, ale Japończykom zaczyna brakować ziemniaków na frytki. Tamtejszy McDonald’s musi ograniczyć sprzedaż tego towaru, jak widać pierwszej potrzeby.

– McDonald’s w Japonii tymczasowo ograniczy sprzedaż średnich i dużych frytek w celu zapewnienia, że klienci będą mieli nadal do nich dostęp. Klienci nadal będą mogli zamówić małe frytki we wszystkich restauracjach naszej sieci. Do tej pory nie było przerwy dostaw – informuje ta firma w komentarzu dla BBC.

Japoński McDonald’s sprowadza ziemniaki z Kanady przez port w Vancouver. Jednakże statki wypływające stamtąd notują znaczne opóźnienia ze względu na zagrożenie powodziowe połączone z negatywnym wpływem pandemii na podaż wszelkich dóbr i łańcuch dostaw.

BBC/Wojciech Jakóbik