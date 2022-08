Ładowarki samochodów elektrycznych będą w całych USA. Ładowanie auta zajmie do 10 minut Alert

Podczas programu telewizyjnego „The Late Show” Stephen Colbert rozmawiał z sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Jennifer Granholm. Przedstawiła ona ogromny projekt ustawy klimatycznej, który właśnie uchwalił amerykański Senat. Grahnolm powiedziała, że na ten cel została przeznaczona zawrotna kwota – 7,5 mld dolarów.

Jennifer Granholm w programie The Late Show ze Stephenem Colbertem. Fot. Jakub Sadowski

Ułatwiony dostęp do ładowarek

Głównym aspektem całej wypowiedzi było ułatwienie dostępu do ładowarek do samochodów elektrycznych na terenie USA. Rząd Stanów Zjednoczonych planuje instalację ładowarek do elektrycznych samochodów działających znacznie szybciej, niż te dotychczasowe. Czas ładowania będzie wynosił do 10 minut. Te szybko ładujące ładowarki znajdować się będą w 50 stanach USA plus w Waszyngton D.C. i Portoryko.

Jennifer Granholm zaznaczyła, że taka ilość ładowarek pozwoli na o wiele prostsze pokonywanie dużych odległości, a ponadto zaznaczyła, że ładowarki będą rozmieszczane także w miejscach, które nie interesują prywatnych firm. Chcemy żeby każdy miał dostęp do szybkiego ładowania, możesz nie mieć garażu albo miejsca gdzie możesz przechowywać swój samochód, ale dasz radę go naładować.

Rozmawiała także o rosnących cenach gazu i zgodziła się wraz z prowadzącym, że samochody elektryczne będą o wiele tańsze i wygodniejsze – ze względu na bardzo krótki czas ładowania samochodów elektrycznych.

The Late Show/Jakub Sadowski